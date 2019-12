Finalizada la sesión especial de este miércoles, quedaron conformados los interbloques con sus respectivos jefes y las autoridades de la Cámara de Diputados, con el detalle de que todos ellos son hombres.

Esa situación despertó el enojo de la histórica diputada Graciela Camaño, electa por la provincia de Buenos Aires en la lista de Consenso Federal: "Estamos inaugurando una Cámara paritaria, pero como de costumbre el techo de cristal a full", expresó.

Hoy constituimos el #InterbloqueFederal, respetuosos de los argentinos q nos eligieron sus representantes el 27/10. Será presidente @BuccaBali , Vice @Leg_Gutierrez y parlamentario @AndresZottos . Dispuestos a cumplir el mandato recibido, dignamente y a favor del Pueblo pic.twitter.com/qRXMCFSRiT — Graciela Camaño (@GracielaCamano) December 3, 2019

El techo de cristal es el término utilizado por los colectivos feministas para referirse a las imposibilidades que tienen las mujeres de ascender en espacios de trabajo, ya que los lugares quedan reservados para los hombres, que no siempre están mejor calificados.

"Tenemos que respetar las vocaciones de los bloques mayoritarios en cuanto a las decisiones que tomaron respecto a las autoridades pero no me voy a quedar callada, no han tenido el decoro de evaluar capacidades en algunas de las compañeras, colegas, que integran este cuerpo", dijo Camaño para defender a sus colegas marginadas de los puestos.

Y cerró con un mensaje para su ex aliado y actual presidente de la Cámara, Sergio Massa: "Expreso mi queja más enorme respecto a las autoridades que se han elegido en el sentido de la falta de respeto de la paridad".