Esteban Bullrich, de Cambiemos

Para adelantarse a una derrota en la Cámara Alta, la presidente Cristina Kirchner les envió una carta los presidentes de bloque en la que señala que está dispuesta a que se realicen los allanamientos ordenados por el juez Claudio Bonadio en el marco de la investigación por los cuadernos de Oscar Centeno.

Sin embargo, la ex jefa de Estado dispuso una serie de condicionamientos que no figuran en la ley penal y cuyos alcances serán rechazados este miércoles cuando la Cámara Alta debata la autorización solicitada por la Justicia. Así lo anticipó uno de los representantes del oficialismo, Esteban Bullrich.

"Más que reírse es para llorar. Es creer que está por encima de la ley, que es diferente. Nosotros creemos que los allanamientos son de una determinada manera y hay que hacerlos así", aseguró el senador ofic ialista.

Bullrich, por otro lado, señaló que durante la sesión se pedirá que salgan cuatro allanamientos paralelos. Además de las propiedades de Cristina Kirchner en Buenos Aires y Santa Cruz, que se realice el mismo procedimiento en su despacho del Senado. "Es un lugar donde hay mucha información. Buscamos que se explicara bien lo que se busca en el despacho, entonces vino la explicación del juez", expresó el senador de Cambiemos en declaraciones al canal A24.

La sesión está prevista para que comience a las 14 y se discutirá también la ley de extinción de dominio para recuperar los bienes de la corrupción. Aunque en la orden del día aparece primero la situación judicial de la ex presidente.

Bonadio solicitó que se autoricen allanamientos a tres domicilios, y se sumaría su despacho personal: el de Recoleta, ubicado en Juncal 1306, el de Río Gallegos en la calle Mascarello 441, y el de El Calafate en la calle Padre de Agostini y Los Tehuelches. La decisión debe pasar por el Senado porque así lo dispone la Ley de Fueros (25.320), que protege a los senadores de ir a prisión y de que allanen sus viviendas, entre otras cosas.

Si bien el debate no prosperó dos veces -la última porque dos senadores de Cambiemos no estuvieron presentes-, esta vez se espera que haya quórum para comenzar la discusión y luego se tendrían los votos para aprobar los operativos. Los reúnen entre el oficialismo, que unánimemente votará a favor, y entre algunos peronistas no kirchneristas del bloque de Miguel Ángel Pichetto, que dio "libertad de acción" a los legisladores.