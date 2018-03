La iniciativa para cobrar la atención sanitaria y la educación a los extranjeros no residentes generó malestar puertas adentro de Cambiemos. Uno de los que se manifestaron en contra del proyecto fue el presidente del interbloque, Mario Negri. El jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, dijo que hubo desacuerdos en el frente y aunque intentó bajarle el tono al sostener que "simplemente hubo una diferencia en el proceder" en la presentación del proyecto.

"En todo grupo humano hay diferencias de criterios, pero no pasa de ahí. Hubo una diferencia en los tiempos en los que se presentó (la iniciativa) y la consulta previa dentro del interbloque, que por ahí no fue lo profunda que algunos esperaban", aseguró, buscando descomprimir la tensión que, se sabe, existió.

En declaraciones a Radio Mitre, el legislador recordó que el de proyecto del radical Luis Petri no es el único presentado en el Parlamento, y que incluso, "hay otros en ese sentido presentados desde hace más tiempos".

"La discrepancia fue más por el tema universitario que por el de salud, donde hay bastante consenso en que lo mínimo que tenemos que reclamar es reciprocidad. Para mi la conclusión de la historia con Bolivia fue buena, porque (Evo) Morales reconoció la reciprocidad", enfatizó Massot.

En este sentido, el jefe del bloque PRO ratificó que "no hay que perder la identidad que la Argentina tuvo en otras épocas, cuando necesitaba poblarse y era uno de los países más ricos per cápita del mundo, pero es muy válido que demos el debate para la salud, para la educación de la reciprocidad y de los sistemas de compensaciones". Asimismo aclaró que "nunca se propuso arancelar por arancela, eso fue el último recurso en caso de que no funcione el sistema de reciprocidad país-país".

La iniciativa motivó una reunión este miércoles entre todos los diputados y el proyecto fue uno de los temas de la agenda. Massot reconoció que fue un encuentro tirante, donde varios de los legisladores presentes plantearon la queja porque la iniciativa se tomó como la postura de Cambiemos, cuando "ni siquiera se discutió en la bancada".

El proyecto tuvo cerca de una docena de firmas y todos de Cambiemos. Pero Massot admitió que "el reproche que existió a los firmante fue un tema de consulta previa y ahí se agota, no hay nada más que eso".

Igualmente, el legislador aclaró que eso no anula la validez del debate, que no tiene dudas que en un futuro se va a dar. "Es probable que Bolivia avance con la reciprocidad, pero eso no invalida que nosotros lo tengamos que universalizar para todos los países", concluyó.