Cambiemos País, que lleva al periodista Martín Grande como candidato principal, ganaba anoche en Salta las elecciones a diputados nacionales, con el 31,78 por ciento.



El espacio referenciado en el presidente Mauricio Macri sumaba 188.074 votos, con el 83 por ciento de las mesas escrutadas. Segundo se ubica el Frente Ciudadano para la Victoria, con el 22,83 por ciento y 135.116 votos, por lo que el intendente de Tartagal, Sergio Leavy, se queda con una banca a diputado nacional.



En tanto, el Frente Unidad y Renovación, que reconoce el liderazgo del gobernador Juan Manuel Urtubey y que postula a Andrés Zottos, se queda con el tercer lugar, con el 22,28 por ciento y 131.865 sufragios.



En las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el Frente Unidad y Renovación, promovido por el gobernador Juan Manuel Urtubey, obtuvo el 37,96 por ciento de los votos. Cambiemos quedó segundo con 24,22 por ciento y el kirchnerista Frente Ciudadano para la Victoria tercero, con 17,38 por ciento.



El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, felicitó ayer por la tarde al presidente, Mauricio Macri, y a su postulante a diputado en esa provincia, Martín Grande, porque si se confirman los datos preliminares "sería el candidato más votado a diputado nacional".



"Los datos que nosotros tenemos como tendencia, a boca de urna, que por cierto no los podemos dar a conocer pero sí es la tendencia que tenemos, arrojan una ventaja a favor de Cambiemos en la categoría de diputados nacionales", indicó.



En tal sentido, agregó: "Si bien es una ventaja pequeña, nosotros queremos felicitar al presidente de la Nación, Mauricio Macri, a su candidato en la provincia, Martín Grande, porque si se verifican esos datos sería el candidato más votado a diputado nacional".



El candidato a diputado por Cambiemos en Salta Martín Grande manifestó ayer su sorpresa por la rapidez del gobernador Juan Manuel Urtubey en admitir su derrota. "Estoy tan sorprendido como ustedes", afirmó Grande en declaraciones a radio Mitre. Si bien el gobernador llamó al presidente Mauricio Macri "a mi no me llamó nadie todavía", agregó.