La Mesa Nacional de Cambiemos trasladó su reunión de hoy a la Ciudad de Buenos Aires, en vez de la localidad cordobesa de Río Cuarto, con la posible presencia del presidente Mauricio Macri y el intento de avanzar hacia candidaturas de consenso en los distritos donde no utilizará las PASO, aunque no se descarta que se aborde la crisis con el dólar y las tarifas. Previo a este mitin, Macri se reunirá por la mañana con la gobernadora María eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



"Por cuestiones de agenda de los gobernadores, y de funcionarios como (el jefe de Gabinete) Marcos Peña y (el ministro del Interior) Rogelio Frigerio, la reunión se hace en la Casa Rosada, misma hora y misma convocatoria", sostuvo una alta fuente de PRO.



La reunión de la Mesa Nacional de Cambiemos buscará avanzar hacia candidaturas de consenso en distritos que no tienen entre sus herramientas electorales las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).



Del encuentro está previsto que participen gobernadores de Cambiemos, varios miembros del Gabinete nacional, y autoridades del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, los tres partidos que integran el frente gobernante.



El presidente Macri podría participar de la reunión.



"Buscaremos ratificar alternativas propias y consensos en las candidaturas en distritos sin PASO, como Córdoba", había dicho a Télam sobre la reunión el senador Humberto Schiavoni, presidente de PRO.



"Tenemos una necesidad de consensuar listas de unidad, sobre todo en Córdoba", subrayó Schiavoni.



El encuentro comenzará a las 17 en la Casa Rosada, y está prevista la presencia de gobernadores de Cambiemos, como los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quien además ocupa la presidencia de su partido.