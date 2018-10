Pichetto recargado. El jefe del bloque peronista del Senado pone en riesgo la sanción definitiva del Presupuesto 2019.

Cuando parecía allanado el camino para el gobierno de Mauricio Macri aprobar el proyecto de Presupuesto 2019 en el Senado, el 14 de noviembre, el peronismo que encabeza el jefe del bloque, Miguel Angel Pichetto, volvió a poner palos en la rueda y con un proyecto propio de Bienes Personales puso en jaque la sanción de la ley fundamental que reclama el FMI.





En su afán por marcarle la cancha al oficialismo en la previa de un año electoral, que lo encontrará anotado para la carrera presidencial, el senador rionegrino se reunió ayer con varios gobernadores peronistas a los que intentó convencer de que apoyen su plan para exceptuar del pago de Bienes Personales a los titulares de viviendas familiares de hasta 18 millones de pesos. Es decir, viviendas de la clase media.





Esta embestida del peronismo no kirchnerista implica modificar el proyecto que ya tiene media sanción en Diputados y complica el panorama político para negociar la aprobación del Presupuesto 2019 y también complica el ya crítico panorama financiero. Si avanza el plan Pichetto sobre Bienes Personales, le costará a las arcas del Estado unos 3.000 millones de pesos anuales, según cálculos del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Y para colmo de males, reactiva el reclamo de los gobernadores por el Fondo Sojero ya que de aprobarse una nueva modificación a Bienes Personales, las provincias dejarán de percibir esos fondos porque se trata de un impuesto coparticipable. Por lo tanto, exigen una recompensa a cambio. A priori, lo que los gobernadores peronistas tienen en la mira es la restauración por parte de la Nación del Fondo Sojero que el presidente Mauricio Macri suprimió por decreto después de negociar con los propios gobernadores otros aportes a cambio de que apoyaran la Adenda fiscal.





En este contexto, ahora vuelve a tomar cuerpo la posibilidad de que el Congreso derogue el decreto del Poder Ejecutivo que eliminó el Fondo Sojero. En juego hay una recaudación para el año próximo de unos 53.000 millones de pesos.





Para informar de su plan, Pichetto y un grupo de senadores peronistas se reunió ayer con seis gobernadores peronistas y dos vicegobernadores que en principio apoyan la iniciativa pero quieren que la Nación los compense con otros fondos.





Participan del encuentro los gobernadores de La Rioja, Sergio Casas; de Chubut, Mariano Arcioni; de Catamarca, Lucía Corpacci; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Formosa, Gildo Insfrán, y de Tierra del Fuego, Roxana Bertone, y los vicegobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y de Chaco, Daniel Capitanich.

Llegó el desembolso del FMI



Los primeros dólares del acuerdo con Argentina que el viernes aprobó el directorio del FMI ya ingresaron según confirmó el Banco Central. Los U$S 5.631 millones (equivalentes a 4.100 millones de DEG, la moneda del FMI) se incorporarán a las reservas, que así llegaron a U$S 54.042 millones. Es el nivel más alto desde el 30 de agosto. El 22 de junio, cuando ingresaron al Central los primeros U$S 15.000 millones que desembolsó el FMI, las reservas habían llegado a tocar un máximo de U$S 63.274 millones. Es decir que, desde ese momento, hasta el lunes, cayeron U$S 15.407 millones, casi lo mismo que prestó el FMI.