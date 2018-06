La última morada. La familia real acompañó los restos de Inés Zorreguieta. Era la menor de los siete hermanos de la reina Máxima, tocaba la guitarra y era madrina de Ariane de 11 años, la menor de las hijas de la reina Máxima.

Los reyes de Holanda, Máxima y Guillermo de Orange y las tres hijas del matrimonio, encabezaron ayer la sepultura de Inés Zorreguieta -hermana de la reina- en una ceremonia que se realizó en el cementerio Memorial, de Pilar, donde la familia se unió para cantar temas de Bob Dylan en homenaje a la joven fallecida.



A las 15.20 había arribado a la necrópolis la Primera Dama, Juliana Awada, en un automóvil con dos custodios. Ingresó rápidamente para acompañar la ceremonia y se retiró antes que la reina Máxima, poco después de las 17.

Un grupo de tres camionetas y un auto integraban la comitiva que entró al cementerio, donde los esperaban decenas de periodistas, a quienes un rato antes personal de prensa de la embajada de los Países Bajos había pedido "colaboración" para no bloquear el paso de los autos. A 100 metros de la entrada al Memorial montaron un gazebo color verde, donde se realizó la ceremonia religiosa.



La reina Máxima "no tiene consuelo". Así definió uno de los asistentes al entierro de su hermana menor Inés. Sin embargo, se sobrepuso al momento lo suficiente como para no permitir que se le cortara la voz durante un discurso sentido, en el que habló de cuánto amaba a la preferida de sus seis hermanos. También se animó a cantar una canción con un profundo significado de fraternidad y unión entre todos los hijos de Jorge Zorreguieta: un tema de Bob Marley, que fue interpretado por Máxima, Martín, y las tres hijas de la reina, las princesas Catalina-Amalia, Alexia y Ariadna, esta última, ahijada de Inés. Luego, continuaron con otra canción conmovedora: " Knockin" on Heaven"s Door" (golpeando las puertas del cielo), de Bob Dylan.



La reina Máxima canceló todos sus compromisos oficiales hasta fines de la semana que viene, entre ellos un viaje de Estado a Letonia, Estonia y Lituania, para viajar a la Argentina. La Reina permanecería en Argentina unas tres semanas, el tiempo que duraría la gira cancelada y que ahora emprenderá solo el rey Guillermo.



Inés Zorreguieta, de 33 años, fue hallada muerta en su departamento de la calle Río de Janeiro al 200, del barrio porteño de Caballito, y las primeras pericias realizadas el jueves indican que se habría suicidado, según fuentes de la Policía de la Ciudad. La joven, que había sufrido problemas depresivos y de trastornos alimentarios, había sido dama de honor en la boda de Máxima y Guillermo Alejandro en febrero de 2002 y era madrina de la tercera hija del matrimonio, Ariadna.