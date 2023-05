Los precandidatos de Juntos por el Cambio (JxC) y sus economistas avanzaron hoy en la conformación de una “hoja de ruta” en materia económica entre los distintos partidos que forman el espacio, rechazaron la dolarización que propone Javier Milei y anunciaron una nueva reunión para la semana próxima para seguir avanzando en el programa.



“Los argentinos podemos lograrlo: vamos a vivir mejor”, afirma un documento difundido por la coalición opositora tras el encuentro mantenido esta mañana en el hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires, al cual concurrieron los principales precandidatos presidenciales del espacio: Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Facundo Manes y María Eugenia Vidal.



La otra precandidata de JxC, Patricia Bullrich, no se hizo presente porque estaba en una recorrida por la provincia de Misiones. Tampoco estuvo el expresidente Mauricio Macri.



Al finalizar el encuentro, el comunicado resumió el espíritu de la reunión, que fue remarcar los consensos dentro de Juntos por el Cambio para atacar los problemas económicos, pero en el mismo texto, y también en las declaraciones de los protagonistas tras el encuentro, quedó en claro que hay diferencias de matices en la forma de abordar estas cuestiones entre los distintos postulantes presidenciales.



"Ni shock, ni gradualismo, va a haber que tomar medidas, pero tenemos un programa de desarrollo productivo con criterio federal", precisó el titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, en declaraciones a la prensa luego de la reunión.



Por su parte, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri dijo a la prensa que durante la reunión se descartó de plano una eventual dolarización de la economía argentina -una propuesta que impulsa el precandidato presidencial de la Libertad Avanza Javier Milei- y afirmó que, según los informes de los economistas, para ello “se necesitarían 45 mil millones de dólares y el tipo de cambio sería de 2.700 pesos por dólar”.



"Los integrantes de Juntos por el Cambio nos reunimos para definir los lineamientos básicos de nuestro programa de gobierno cuyos objetivos centrales son estabilizar la economía e iniciar un período de crecimiento y desarrollo que vuelva a generar trabajo y saque a los argentinos de la pobreza y la desesperanza”, comienza el texto del comunicado difundido.



“El escenario que dejará el gobierno del Frente de Todos no será nada fácil. Casi cuatro años de improvisación e irresponsabilidad dejaron la inflación récord en 30 años, recesión, caída del salario y las jubilaciones y aumento de la pobreza. Se agotaron las reservas internacionales y el cepo impide el normal desarrollo de las actividades”, agregan en ese texto.



Afirman asimismo que “los precandidatos presidenciales, los presidentes de los partidos de JxC, los presidentes de los bloques parlamentarios, los jefes de las fundaciones partidarias y referentes económicos acordamos una hoja de ruta para atacar prioritariamente la inflación que destruye el salario, genera pobreza y desordena nuestras vidas”.



“Con equilibrio fiscal, una política monetaria y financiera responsable y políticas que salvaguarden a las familias argentinas lograremos las bases para el desarrollo productivo en todas las provincias de nuestro país”, expresaron.



“Hay que destrabar el potencial argentino. Lo haremos con un plan de desarrollo federal de la mano de todos los sectores productivos, especialmente el científico tecnológico, la agro industria, la energía, de los minerales críticos para la transición energética, de la industria, de la biotecnología y de la economía del conocimiento, el turismo”, indicaron.



Argumentaron que “bajar la presión fiscal y las trabas laborales son objetivos necesarios para que el esfuerzo de quienes trabajan y producen valga la pena”.



En el plano político sostuvieron que "en JxC hay debate y competencia” y que “cada precandidato presidencial aportará su impronta al plan común”.



“Los argentinos sufrimos una gran incertidumbre. Queremos llevar la tranquilidad de que la principal fuerza de oposición actúa y actuará con responsabilidad frente a la grave situación económica”, subrayaron.



Asimismo, exigieron que “la administración actual asuma su responsabilidad de gobernar sin agravar los problemas. No se pueden repetir medidas que ya fracasaron ni caer en recetas mágicas”.



“Seguimos trabajando juntos con enorme responsabilidad para ofrecer una alternativa a los argentinos. Necesitamos un urgente cambio de rumbo. Lo podemos lograr, vamos a vivir mejor”, concluye el texto difundido.



También estuvieron presentes referentes de Juntos por el Cambio como Maximiliano Ferraro, Mario Negri, Martín Lousteau, Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy, Juan Manuel López, Cristian Ritondo y Luis Naidenoff.



Entre los economistas estuvieron Hernán Lacunza (Pro), Luciano Laspina (Pro), Matias Surt (Coalición Cívica), Eduardo Levy Yeyati (UCR) Marina Dal Poggetto y Martín Rapetti (UCR), Guido Sandleris (Pro), Maximiliano Castillo Carrillo (UCR) Juan Carlos Sánchez Arnau (Encuentro Republicano y Federal), Cristian Folgar (GEN). además de las autoridades de las distintas fundaciones partidarias.



Por su parte, el radical Morales indicó que durante la reunión consensuaron "un diagnóstico de la situación económica, y vamos a seguir trabajando”.



“También hay unidad en cuanto a lo que hay que hacer en términos de ordenar la economía, las cuentas públicas, abordar el tema de la inflación, el cepo, la brecha cambiaria e ir a un programa de desarrollo con un modelo exportador”, afirmó el también titular de la UCR.



Morales también anunció que la semana que viene habrá un nuevo encuentro donde también participarán los precandidatos y los economistas para seguir avanzando en estos temas.



El economista Luciano Laspina, referente económico de Patricia Bullrich, insistió, en lo que se interpretó como un mensaje hacia el sector de Rodríguez Larreta, que “lo que se necesita es el coraje político para encarar las reformas que son necesarias”.



Entre los temas debatidos en el encuentro de hoy mencionó “la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, bajar la inflación, recuperar un Banco Central independiente para tener una moneda estable y reformas para bajar los incentivos que tiene el modelo kirchnerista”.