El Gobierno nacional salió ayer a defender la prohibición para la compra de viajes al exterior en cuotas con tarjeta de crédito resaltando que se trata de "una medida puntual y momentánea que viene a cuidar el rumbo de la economía del país". Pero el primer día de la entrada en vigencia de la nueva restricción hacia el turismo en el exterior impactó también en la venta de pasajes de cabotaje, es decir, dentro del país. Agencias de viajes y aerolíneas salieron a protestar con los tapones de puntas por la pérdidas ya originadas, ya se presentó en la Justicia la primera denuncia contra esta medida y nació un rulo legal para sortear este cepo: los créditos a tasa cero de la AFIP.

En el primer día de prohibición de compra de servicios turísticos en el exterior en cuotas con tarjeta de crédito, se pinchó la venta de pasajes de cabotaje.

Desde el sistema financiero explicaron que las tarjetas de crédito no pueden distinguir con qué destino se adquirió un pasaje o un paquete turístico (si es nacional o internacional). Por lo tanto, se rechazaban todos los pagos en cuotas de servicios turísticos salvo en las operaciones locales que pasen por los planes "Ahora" 12, 18 u otros de este programa.

Para subsanar este inconveniente bancos y agencias ya iniciaron la adaptación de sus sistemas para eliminar los planes de cuotas de la oferta de pasajes y paquetes internacionales.

En este contexto, las acciones del popular sitio de venta online Despegar llegaron a caer hasta un 14 por ciento. En tanto desde las aerolíneas se advirtió que se si verifica una importante caída de los viajes al exterior podría determinar una reducción de frecuencias o aumento de los pasajes ya que las aerolíneas podrían tener que realizar sus vuelos con menos pasajeros.

El rulo legal para comprar pasajes

Este nuevo escenario también tiene, al menos hasta este momento, un atajo para sortear este nuevo cepo del Banco Central al turismo internacional. Se trata de los créditos a Tasa Cero de AFIP que garantizan el desembolso de hasta $150.000 en una tarjeta de crédito, según la categoría.

Los préstamos se pueden tramitar con clave fiscal a través del sitio web de la AFIP, hasta el 31 de diciembre de 2021.

El monto del préstamo al que podrá acceder cada monotributista dependerá de la categoría de su monotributo previa a la recategorización (la que se encontraba vigente al 30 de junio): Categoría "A": hasta $90.000; Categoría "B": hasta $120.000; Resto de las categorías: hasta $150.000.

El crédito a tasa cero se acredita en la tarjeta de crédito de la entidad bancaria que se informe al momento de la solicitud. El monto total del crédito será desembolsado y acreditado en una única cuota. Los Créditos a Tasa Cero 2021 comienzan a devolverse a los 6 meses del desembolso. Una vez finalizado dicho plazo de gracia, el crédito se cancelará en 12 cuotas mensuales consecutivas e idénticas.

La disposición del BCRA establece que "las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes" de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior, como alojamiento o alquiler de autos, ya sea realizadas en forma directa o a través de agencia de viajes o plataformas web.

La medida, que sorprendió al sector turístico, rige desde ayer, cuando muchas agencias de viajes, líneas aéreas y plataformas de venta de boletos y paquetes turísticos se disponían a lanzar fuertes ofertas en el marco del "Black friday", un día de promociones en línea que muchos consumidores aprovechan para adquirir servicios de cara a las próximas vacaciones estivales en Argentina.

El impacto de la medida abrió un impasse en el Gobierno que ayer adelantó que analizará el plan.



Culpan a Macri

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, pidió a los "dirigentes de la oposición que sean responsables y no generen miedo" en la sociedad, y señaló que esta es una medida que se toma mientras el Gobierno nacional "negocia con el FMI por la deuda más grande que se tomó" durante la gestión de Mauricio Macri.



La primera denuncia en la Justicia

En el debut del cepo presentaron ayer la primera denuncia penal contra las autoridades del Banco Central por los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad". Esto se da como consecuencia de la decisión de prohibir a las tarjetas de crédito vender pasajes al exterior en cuotas.

La denuncia fue realizada por los dirigentes de Republicanos Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Yamil Santoro, Marina Kienast, José Magioncalda y Juan Martín Fazio. Los mismos que ya habían realizado denuncias por el vacunatorio vip y la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez.

Los dirigentes expresaron a través de la presentación que realizaron en la Justicia que impedir la adquisición de productos turísticos en el exterior mediante tarjeta de crédito vulnera la ley de tarjeta de crédito, la ley de defensa del consumidor, el Código Civil y Comercial de la Nación, y la Carta Orgánica del BCRA.



Sequía de dólares en el Banco Central

El cepo a la compra en cuotas con tarjeta de crédito en los servicios de turismo internacional tiene como objetivo frenar la sangría de dólares del Banco Central. Según datos de la autoridad monetaria, las reservas internacionales cerraron el jueves en U$S 42.237 millones, pero consultores privados calculan que las reservas netas en realidad rondan los U$S 4.400 millones y las líquidas se ubican cerca de los U$S 700 millones, limitando las posibilidades de intervenir en el mercado cambiario para sostener al dólar.