El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, realizó el martes a la noche un acto político en la ciudad de Machagai. En el mismo, hizo una analogía con la Biblia en la que mencionó a los fariseos, los escribas, los pecadores y a Jesús. El funcionario citó la parábola de la oveja perdida que usó Jesucristo para responder a las críticas y afirmó: “Él dijo muy bien que será alto el regocijo en el Cielo por un pecador que se convierta y no por 99 justos que no necesitan convertirse”.

“¿Esto qué significa? Significa que todos tenemos que aprender la lección: tenemos que ir a convertir a los que no están convertidos, porque los justos que no necesitan convertirse serán nuestros militantes”, continuó el gobernador haciendo referencia a las personas que no votan al oficialismo de cara a las elecciones generales, luego de haberse visto en desventaja en las PASO, en las que ganó Juntos por el Cambio por casi 15 puntos.

“Ese mensaje del Evangelio es el mensaje que quiero darles a ustedes. Tenemos que buscar la conversión de aquellos pecadores, de aquellos que se fueron, que creen que existen otras opciones alternativas”, continuó Jorge Capitanich en su discurso entre los aplausos y la ovación de su público. “La historia argentina y la historia chaqueña demuestran de manera palmaria que los días más felices de nuestra historia fueron y serán peronistas”, cerró.

Capitanich y la conversión de los pecadores (que no lo votan) pic.twitter.com/DwAOHSa61C — Fabricio Glibota (@fabriglibo) November 9, 2021

Minutos antes, en el mismo acto, el dirigente esbozó que la dirigencia de Juntos por el Cambio “exhala odio, destrucción, xenofobia y racismo”. Anteriormente en la ciudad de Villa Ángela había asegurado que las personas que integran JxC son “lobos disfrazados con piel de cordero”, frase que volvió a mencionar en el acto del martes a la noche.