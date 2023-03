La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó hoy restringir las comunicaciones de Fernando Sabag Montiel, principal acusado por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras considerar que “no se encuentran configurados los presupuestos necesarios para imponer una restricción” de esas características, informaron fuentes judiciales.



La decisión de la magistrada se produjo en respuesta a un pedido del fiscal federal Carlos Rivolo, quien tiene a su cargo la investigación, y había solicitado la medida para “preservar la seguridad” del imputado que en los últimos días escribió dos cartas que se incorporaron al expediente y atendió el llamado de un medio de comunicación al teléfono del penal que él mismo había consignado en las misivas.



La jueza Capuchetti sostuvo que "no se encuentran configurados en autos los presupuestos necesarios para imponer una restricción a las comunicaciones de Sabag Montiel, o de cualquiera de los otros encausados, en los términos en que fuera sugerida por el Ministerio Público Fiscal".



Y señaló que "sin perjuicio de que el fiscal menciona que se orienta exclusivamente a la seguridad del interno, lo cierto es que, tal como se postula en el propio dictamen y de la opinión de la defensa, desde el punto de vista material dicho fin se perseguiría con una restricción a sus derechos. Esto es, concretamente, a comunicarse libremente por medios telefónicos".



El fiscal Rivolo había solicitado que, “dada la gravedad institucional de los hechos objeto de la presente pesquisa, y con el exclusivo fin de preservar su seguridad", se disponga "restringir las comunicaciones que reciba el detenido en el establecimiento carcelario, a su defensa y/o allegados autorizados específicamente por él”.



En tanto, Capuchetti consideró que "no se ha realizado una detallada exposición de motivos respecto a (1) el modo en que la restricción de las comunicaciones de Sabag Montiel propendería a un mayor cuidado de su seguridad; y (2) el criterio que permitiría distinguir a los ‘allegados expresamente autorizados’ por Sabag Montiel, de aquellos que no lo son".



Y marcó que "no se ha tomado conocimiento hasta el momento, de comunicación alguna que el nombrado haya mantenido sin prestar su consentimiento".



Por otro lado, su abogado Juan Martín Hermida intentó tener una audiencia con Sabag Montiel por Zoom y éste lo rechazó.



El lunes pasado la fiscalía había solicitado restringir las comunicaciones de Sabag Montiel de modo que solo puedan llamarlo su abogado defensor y aquellos a los que el propio imputado autorice.



El pedido de la fiscalía se produjo luego de una seguidilla de hechos vinculados a Sabag Montiel: en los últimos días el imputado escribió una carta que se incorporó al expediente en la que colocó el número telefónico de su lugar de detención, al que lo llamó el programa televisivo Minuto 1, de C5N.



Tras esos dos episodios, Sabag Montiel escribió una segunda carta en la que volvió a colocar el teléfono en el que puede recibir llamados: el denominador común de ambas misivas es que siempre incluyen pedidos de imposible cumplimiento como que lo defiendan jueces o fiscales a los que individualiza porque los cree contrarios a Fernández de Kirchner.



En diálogo con C5N la semana pasada, Sabag Montiel dijo sobre el fiscal Diego Luciani que lo conoce "de la tele de antes".



"Es obvio que Luciani tenía bronca. Es él el que tiene las causas, que tiene problemas con Cristina. Yo en vez de tirar el pestillo, imagínate los nervios de estar en un lugar. De tirar la corredera, tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo, no salió el tiro. Porque entre tanto tumulto, tanta gente, estaba nervioso", detalló.



Sabag Montiel le mandó una carta al fiscal Diego Luciani -acusador en el juicio de la causa Vialidad- reclamando "que otros jueces intervengan en la causa, Andrés Basso, Jorge Gorini, Julián Ercolini".



Luego de las dos cartas y el llamado televisivo, la jueza Capuchetti ya había solicitado un informe al Servicio Penitenciario Federal (SPF) sobre las condiciones en las cuales se encuentra detenido Sabag Montiel.