El ministro de Finanzas, Luis Caputo, dijo ayer la decisión del Gobierno de acudir al FMI es una medida "preventiva" que permite dar certeza a inversores y mercados, al tiempo que valoró la reciente designación de Nicolás Dujovne como coordinador del equipo económico.



"Vamos a seguir trabajando en equipo y estaremos lo mejor coordinados posible; es absolutamente razonable y bienvenido, es el que coordina el presupuesto y es naturalmente la persona que tiene que estar en contacto con todos los ministros", dijo Caputo en el marco del encuentro realizado ayer por la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina).



En su disertación, confió en que tras las turbulencias financieras de las últimas semanas "el Gobierno salga fortalecido, porque en situaciones de turbulencias de mercados uno tiene que mostrar anticipación y determinación". "Creo que mostramos anticipación, no fue una casualidad que a principio de año hayamos prefinanciado el 75 por ciento de las necesidades financieras. Sabíamos que era posible que los mercados internacionales se pusieran más difíciles", señaló.



Según Caputo, "efectivamente la situación se puso peor, entonces decidimos hacer uso de la posibilidad de pedirle un crédito al Fondo. Siempre fuimos socios y decidimos hacer uso, pedir este crédito". "La gran mayoría de los argentinos relacionan al FMI con los problemas que hemos tenido y es lógico que se pregunten si estábamos bien por qué recurrimos", agregó. El ministro explicó que el Gobierno recurre "al crédito del Fondo Monetario por responsabilidad. No es común es un Argentina la anticipación a eventuales problemas, remover incertidumbres", sostuvo. "Además ahora podemos hacerlo desde una situación sólida, es una diferencia con el pasado, no solo porque es otro fondo sino porque lo estamos haciendo en una situación preventiva", agregó.



Caputo dijo que "probablemente no haya más turbulencias" pero advirtió que es necesario "dar certeza a la gente, a los inversores, a los mercados". "Hoy Argentina se encuentra en una situación en la que aún si las cosas se tornarán peores nosotros no tendríamos ningún problema", aseguró.



El funcionario reiteró que el eje central del Gobierno es "la aproximación gradual al equilibrio fiscal". En este contexto, dijo que es importante "dar certeza de que independientemente del Gobierno que esté, lo que no van a cambiar los argentinos es el camino, y en este sentido la oposición juega un rol importante". "Por eso lo mal que cayó la propuesta de retrotraer las tarifas. La gente que viene a invertir en el país quiere ver racionalidad y tener en claro cuál es el camino. Eso es lo que miran los empresarios que vienen a invertir en el país", remarcó.



Sobre el desempeño de las licitaciones, público-privadas dijo que se está dando "un proceso espectacular". "Pasó desapercibido en la turbulencia financiera. Es una noticia increíble, muestra que cuando los argentinos hacemos algo con profesionalismo y transparencia funciona", subrayó. Caputo afirmó que hay "60 proyectos por un monto que ronda los 30 mil millones de dólares a ser invertidos en los próximos tres o cuatro años". "Son esas cosas que realmente dan una motivación enorme. Fue en un momento super difícil porque estaba avanzada la suba de tasas en el mundo y hubo un boom de ofertas, algunas (con precios) 30 por ciento por debajo de lo que es la obra pública", remarcó.

Urtubey a favor de un gran acuerdo



El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, manifestó ayer a la salida de una reunión con Mauricio Macri que está a favor de "un gran acuerdo nacional que genere las condiciones para Argentina sea competitiva", pero reclamó que "no sea la obra pública la variable de ajuste" para achicar el déficit. "No puede haber un ajuste en la infraestructura que genera competitividad de los sectores productivos. Sin duda hay que reducir el déficit fiscal, pero también hay que crecer en materia de competitividad logística, transporte, comunicación y energía", afirmó.

* La caída de reservas

Las reservas del Banco Central cayeron 5.103 millones de dólares en abril, con lo que cerraron con un stock de 56.623 millones de dólares y volvieron a los niveles de fines de 2017. El organismo realizó, además, ventas netas en el mercado de cambios por 4.731 millones de dólares.

>> El dólar cedió quince centavos

El dólar cedió ayer quince centavos respecto del viernes y cerró en 24,90 pesos para la venta al público, mientras que para la compra quedó en 23,92 pesos de acuerdo con el precio promedio operado por las entidades relevadas por el Banco Central.



El Banco ICBC fue el que terminó con el valor más elevado de la rueda con un precio de 24,10 pesos para al compra y 25,15 pesos para la venta. El dólar mayorista terminó a 24,29 pesos para la compra y 24,39 pesos para la venta, cuatro centavos debajo del viernes. Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que, como viene sucediendo, el Central ofertó 5.000 millones de dólares pero no fueron tomados por los jugadores del mercado de cambio."El volumen de negocios fue bajo", apuntó.

>> Un préstamo del BM por U$S300 millones

El Banco Mundial aprobó un crédito para la Argentina por U$S 300 millones para llevar cobertura médica a población sin seguro formal de salud. El proyecto beneficiará a aproximadamente 15 millones de personas que utilizan el sistema de salud público, y contará con un aporte adicional del Gobierno de otros U$S 350 millones.



El proyecto ampliará la cobertura de los servicios de salud para la población menor a 65 años sin seguro de salud formal. Por su parte, el Gobierno aportará U$S 358,05 millones al proyecto, que financiará los pagos de capitación (valor fijo por paciente) para la provisión de prestaciones médicas seleccionadas -generales y de alta complejidad- en los sistemas públicos de atención. También se invertirá en equipos médicos.