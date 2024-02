El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó este miércoles junto con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, la marcha del plan acordado con el país, el cual le permitió al Gobierno acceder a US$ 4.700 millones para poder refinanciar los vencimientos de deuda que mantiene con el organismo hasta abril.



La comitiva encabezada por Gopinath en Buenos Aires está integrada por el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental Luis Cubeddu, el jefe de la misión argentina ante el directorio del Fondo Ashvin Ahuja y el representante permanente en el país, Ben Kelmanson, informaron desde el Palacio de Hacienda.



La reunión técnica con funcionarios del equipo económico se produjo entre las 10 y las 14 aproximadamente, señalaron las fuentes.



Los técnicos del Ministerio de Economía pudieron mostrarle a Gopinath que el Gobierno obtuvo “superávit gemelos” en el primer mes pleno de gestión de Javier Milei, con una ganancia de US$ 797 millones en el intercambio comercial y un resultado fiscal positivo, luego del pago de intereses, de poco más de $ 518.000 millones.



Los funcionarios también mostraron que la inflación minorista pasó del 25% en diciembre, cuando aumentó 118% el precio del dólar oficial, a 20% en enero, y se proyecta un 15% para el mes en curso, al tiempo que los precios mayoristas, que habían subido 54% en diciembre, el mes pasado lo hicieron el 18%.



A la par de esto, el Banco Central ha acumulado dólares por casi US$ 7.800 millones desde que asumió la presidencia Javier Milei.