El ministro de Finanzas, Luis Caputo, se presentará mañana en el Congreso para responder sobre el proceso de endeudamiento encarado por el gobierno de Mauricio Macri y brindar explicaciones sobre su vínculo con empresas offshore no incluidas en su declaración jurada. Caputo asistirá a las 9 a la comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda, organismo que no se reporta reuniones en los últimos 14 años. De hecho, el diputado Pablo Kosiner, presidente del bloque Justicialista en Diputados, aseguró ayer que lo que se hará el miércoles "es poner en función una comisión bicameral, la de seguimiento de deuda" que no se había conformado. El legislador explicó que "cada tres meses el Gobierno debe presentar informes sobre el Estado de la deuda y además es para que el ministro conteste las preguntas que los diputados le quieran hacer".



"La comisión es completamente abierta a todos los legisladores y no se adelantan las preguntas", afirmó, si bien dejó en claro que se quiere saber cuál es la evolución de la deuda, ya que la última información pública corresponde a junio de 2017. Kosiner, destacó que "somos oposición, pero no somos irracionales tratando de obstruir el ingreso del Gobierno a los mercados internacionales".