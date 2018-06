Chau. "En los últimos meses diversos factores fueron deteriorando mi credibilidad como presidente del Banco Central, atributo clave para llevar adelante la coordinación de expectativas", reconoció Sturzenegger.

La imparable suba del dólar, que ayer pasó los 28 pesos, lo que complica aún más el horizonte de los precios con una inflación cada vez más cercana a los pronósticos privados del 30 ciento para este año, el presidente Mauricio Macri movió el tablero del equipo económico, con un pase que dejó fuera de juego al presidente del Banco Central Federico Sturzenegger.



El funcionario fuertemente cuestionado en los últimos meses por una seguidilla de errores a la hora de jugar fuerte para contener la escalada de divisa norteamericana. Además, desde muchos sectores se venía reclamando un recambio en el Gabinete para oxigenar al Gobierno en su difícil misión de reducir el ajuste fiscal que le reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI).



La salida de Sturzenegger del BCRA, enmarcada como una "renuncia", volvió a darle un fuerte protagonista al hasta ahora ministro de Finanzas, Luis Caputo. El amigo y hombre de confianza de Macri fue el elegido por el presidente para reemplazar al economista Sturzenegger al frente de la autoridad monetaria en momentos críticos con el dólar y las finanzas en general. Esta movida vino acompañada de la reunificación de los ministerios del área económica, con lo cual Hacienda -a cargo del ministro coordinador Nicolás Dojovne- pasará a dirigir también el área financiera.



Así lo reveló anoche la Presidencia en un comunicado en el que indicó que Macri aceptó por la tarde la renuncia que Sturzenegger le presentó tras lo cual mantuvo una reunión con los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne y Caputo en la residencia de Olivos.



Macri le agradeció a Sturzenegger "el trabajo realizado durante su gestión al frente del BCRA", añadió el comunicado oficial.



A su vez, Sturzenegger publicó anoche el texto de la "carta de renuncia" que le presentó al Presidente donde resaltó que "ha sido un honor poder servir desde este lugar" y agradeció a su "equipo y a todo el BCRA por el esfuerzo de estos años".



La Presidencia señaló, por otra parte, que Macri dispuso designar a Caputo al frente del Banco Central con un nombramiento "en comisión hasta el otorgamiento del acuerdo correspondiente por parte del Senado de la Nación". Sturzenegger, de 52 años, se desempeñaba al frente del Central desde el inicio de la gestión de Cambiemos en diciembre de 2015.



En tanto, Caputo, de 53 años, y ex secretario de Finanzas, asumió como ministro en enero de 2017, cuando su área fue elevada a la categoría de Ministerio. Ambos desempeñaron distintos cargos y funciones en las distintas administraciones de Cambiemos.



El gobierno también informó que "el Ministerio de Finanzas se reunificará con el Ministerio de Hacienda de la Nación". Estos ministerios del área económica estaban separados desde diciembre del 2016, cuando Alfonso Prat-Gay, titular de ambos, dimitió, una decisión en la que tuvieron mucho peso sus diferencias con Sturzenegger. El ya expresidente del BCRA se había mostrado partidario de una mayor firmeza en la reducción del déficit fiscal y la inflación, una cuestión que le llevó a estar disconforme en otros momentos con miembros del Gobierno.



Como parte del acuerdo con el FMI, el Ejecutivo asumió el compromiso de reformar la carta orgánica del Banco Central para dotarlo de una mayor independencia, lo que incluye no financiar al Estado con emisión monetaria y no intervenir en el mercado de divisas y mantener un tipo de cambio flotante del peso.