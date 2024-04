Con el objetivo de avanzar en un posible acuerdo que implique un nuevo desembolso para afrontar los próximos vencimientos de la deuda, el Ministro de Economía, Luis Caputo, se volverá a reunir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington. Lo acompañará el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

La novedad se produce mientras el equipo económico sigue explorando financiamiento por U$S 15.000 millones del Fondo Monetario y fondos extranjeros, que podría acelerar la salida del cepo cambiario.

El encuentro de Caputo en Washington con importantes funcionarios del FMI se dará en el contexto de la Reunión de Primavera (correspondiente al Hemisferio Norte), en los días 17, 18 y 19 de abril, donde ministros de finanzas y emisarios de banqueros de todos los países miembro del organismo se reúnen, con el fin de debatir y dialogar en torno a temas de relevancia internacional.

Más allá de las intenciones del gobierno argentino de traer nuevos fondos frescos para salir del cepo, desde el FMI se han mostrado escépticos y han mirado con preocupación el ajuste en las cuentas públicas por el riesgo de gobernabilidad que conlleva. Sin ir más lejos, hace tan sólo algunos días Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que "aún es prematuro discutir las modalidades precisas del programa" con Argentina y advirtió que "es necesario mejorar la calidad del ajuste fiscal, no la cantidad".

En este sentido, desde el organismo internacional de crédito publicarán las nuevas perspectivas globales para la economía, dejando un apartado para el "caso argentino": una expectativa de recesión de 2,8% y una inflación promedio de 250 por ciento en 2024.

Lo urgente es que el próximo martes vencerá un pago con el organismo multilateral en un contexto de mayor demanda de divisas para el pago de importaciones e incertidumbre sobre los próximos pasos para salir del cepo.

Se trata del primer vencimiento de capital desde que el ministro de Economía reanudó el acuerdo caído con el Fondo a fines de enero último, cuando la Argentina recibió U$S 4.700 millones.

Ese mes canceló compromisos por U$S 2.400 millones con varios organismos y en febrero otros U$S 2.000 millones, la mitad de los cuales fueron a la CAF (Banco de Desarrollo). A mediados de abril, habrá que pagar otros U$S 640 millones al FMI. En este marco se espera que Caputo pueda retomar las conversaciones para negociar un nuevo acuerdo.

La economía se encuentra en un momento bisagra marcado por la expectativa en el ingreso de dólares de la cosecha gruesa en los próximos 15 o 20 días y por la finalización del cupo vigente a las importaciones.

Eso significa, según fuentes oficiales, que a partir del 13 de abril se habilitará por primera vez el pago de todas las importaciones, lo que podría demandar unos U$S 3.000 millones en medio de las discusiones sobre cómo pasar de un programa de shock a un plan de estabilización.

> Compra de dólares

El Banco Central terminó la primera rueda hábil del mes de abril con una nueva compra récord por U$S 245 millones, la más alta en las últimas tres semanas, y las reservas del organismo repuntaron U$S 731 millones para cerrar en U$S 27.871 millones.