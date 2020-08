La Multisectorial de vecinos y ambientalistas exigió en Rosario "el inmediato cese de las quemas ecocidas" en las islas del Delta del Paraná, la sanción de la "Ley de Humedales" y que sean declarados "patrimonio cultural y natural de la nación". El pedido de la multisectorial fue realizado ayer tras una caravana de embarcaciones a remo de Santa Fe y Entre Ríos, denominado "Unión de las Orillas", en el marco de la lucha para detener las quemas en las islas del Delta del Paraná. Bajo la consigna "Unión de las Orillas", desde Rambla Catalunya, más de 200 embarcaciones, entre kayaks y canoas de Santa Fe y Entre Ríos, se unieron en un gesto de integración y ruptura de las fronteras políticas imaginarias. "La convocatoria tuvo por finalidad honrar a los pueblos de canoeras y canoeros originarios de esta ecorregión y pedir que detengan los incendios en los humedales del Paraná", dijo Gustavo Sodoyer, de la organización ecologista "El Paraná No se Toca". Durante la movilización, la Multisectorial leyó un comunicado en el calificaron de "día histórico y de ruptura de las fronteras políticas imaginarias, de Unión de las Orillas porque los ríos no nos dividen", puntualizaron. "Somos parte de un mismo litoral los de esta orilla y los de enfrente. Que nadie se confunda, esto no es contra les hermanes entrerrianos ni bonaerenses ni de ningún lado, esto es contra un sistema que depreda, destruye y mata".