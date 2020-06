Este viernes se supo que el ex entrenador de la selección argentina Carlos Salvador Bilardo dio positivo de coronavirus. El Narigón, de 82 años, contrajo Covid 19 en el geriátrico del barrio de Almagro en el que reside a raíz del tratamiento que lleva adelante por la enfermedad neurodegenerativa que padece hace ya un tiempo.

El ex DT pasa sus días en una clínica llamada The Senior Home en la que ya se habían confirmado ocho casos de coronavirus y hasta una muerte de una mujer internada en el lugar. Ante esta situación de alerta, la institución había realizado una serie de hisopados de manera privada a todos los residentes y miembros del personal. En esa primera prueba realizada a principios de junio, Bilardo había dado negativo.

La situación cambió en las últimas horas, Tras someterse a un nuevo test, el campeón del mundo con la selección argentina en México 1986 dio positivo. De todos modos, se encuentra aislado y en buen estado de salud.

“No lo podemos ver por este tema de la pandemia, pero hablamos por teléfono”, había dicho hace algunas semanas Jorge, el hermano del Narigón. Respecto de la actualidad del ex entrenador, contó: “Carlos está en su mundo, mira fútbol y sólo habla de eso. Se baña, come y se viste solo, pero no está en la realidad y no registra fechas. “Hay días en los que está acostado y otros en los que se levanta para hacer su rehabilitación. Nos reconoce y demás, pero sólo se le puede hablar de fútbol”, agregó.

BIlardo fue diagnosticado en el 2017 con el síndrome de Hakim-Adams, también conocida como hidrocefalia de presión normal o hidrocefalia normotensiva. Esta condición lo llevó a tener una serie de internaciones en los últimos años.

Se trata de una enfermedad neurológica poco conocida causada por un aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos o cavidades del cerebro. Al aumentar el líquido, los ventrículos aumentan de tamaño y aumenta la presión dentro del cráneo al comprimirse el tejido cerebral colindante, lo que conlleva complicaciones neurológicas.