Carlos Saúl Menem se recuperó de una neumonía y ya dejó estar internado. En un primer momento se le había realizado un hisopado para descartar que tuviera coronavirus y finalmente se informó que tenía una "neumonía bilateral severa que se presentó en forma imprevista".

El senador riojano ya se encuentra camino a su casa luego de estar hospitalizado desde el 13 de junio. Estuvo internado en terapia intensiva.

El ex presidente estuvo muy grave en un primer momento y su hija Zulemita, tuiteó en ese entonces lo siguiente: "Quiero contarles con toda la alegría de mi alma que gracias a Dios mi viejito se está recuperando muy bien. Si todo sigue así, mañana (por el sábado) lo pasan a una habitación común. No me alcanzan las palabras de agradecimiento a c/u que pidió por la salud de mi papá".

Este lunes llegaron los últimos estudios que correspondían a controles de rutina y finalmente Carlos Saúl Menem, a sus 89 años, recibió el alta.