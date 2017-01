La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó de "provocación" la decisión del gobierno de Mauricio Macri de dar carácter móvil al feriado del 24 de Marzo, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y anticipó que los organismos de derechos humanos se reunirán mañana para definir de qué modo enfrentarán esta medida.

La dirigente admitió que "extrañan" al gobierno de Cristina Kirchner, porque estaban "acostumbradas a que siempre dialogaban y nos consultaban", mientras que ahora "toman una decisión como esta sin avisar, sin consultar, cuando el año pasado nos habían negado que fueran a hacer lo que finalmente hicieron".

La presidenta de Abuelas también mostró su desagrado por el cambio aplicado al feriado en recuerdo de los caídos en la Guerra de Malvinas y lo comparó con el 24 de Marzo, fecha que recuerda el inicio, ese día, pero de 1976, de la última dictadura militar.

En diálogo con radio Del Plata -y tras expresar su "solidaridad" con los trabajadores de esa emisora "que no cobran su salario"-, Carlotto anticipó que tendrán una reunión las organizaciones de derechos humanos para "definir qué actitud tomamos". Dio por hecho que habrá protestas y advirtió: "La lucha va a ser implacable".

"Estamos hartos de este tipo de provocaciones", afirmó la jefa de la ONG de derechos humanos y agregó: "Esta democracia vino porque se derramó mucha sangre, no fue gratis. No fue la sangre de ellos, fue la sangre de nuestros desaparecidos, de nuestros soldados. Duele mucho, indigna, pero no baja el ánimo de seguir reclamando".

Para Carlotto, ambas "no son fechas cualquiera, sino que son fechas que marcaron 30 mil vidas, 500 bebes, los robos de bienes y un país totalmente aniquilado y luego esas muertes injustas tan lejos de la patria de los chicos de Malvinas".