En el último discurso público que ofreció Cristina Kirchner, en diciembre del pasado en Avellaneda, la Vicepresidenta volvió a cargar contra del Poder Judicial a raíz de la condena a 6 años de prisión que recibió por causa de Vialidad y llamó a la sociedad a marchar el 24 de marzo, fecha en la que se cumplen 40 años democracia.

“Argentina y Democracia sin Mafias los argentinos nos lo merecemos”, enfatizó Cristina al inaugurar el Polideportivo Municipal “Diego Maradona” ante una multitud que cantaba “Cristina Presidenta”.

En ese contexto, la Vicepresidenta afirmó que no hubo “renunciamiento” ni “autoexclusión” en su anuncio de no ser candidata en 2023, sino que se trató de “proscripción” derivada del fallo en su contra en la causa Vialidad.

“Por eso creo que una fecha como la del año que viene, el 24 de Marzo, donde se van a cumplir 40 años de la democracia, va a ser una fecha muy importante para que movilicemos”, enfatizó con miras de que el pueblo saliera a la calle a marchar contra la justicia que persigue a funcionarios o ex funcionarios K.

“A 40 años de la recuperación de la democracia hoy veamos a esa democracia con un estado paralelo, capturada por las mafias, creo que no es justo ni para los que sufrieron las consecuencias de la dictadura, ni tampoco para los millones de argentinos que siguen apostando a que la democracia es la mejor manera de vivir entre nosotros”, explicó Cristina al hacer la convocatoria.

Sin embargo, esta mañana, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, descartó que la marcha se realice ese día porque se trata de una jornada de conmemoración de un acontecimiento histórico que no tiene nada que ver con el presente político de la expresidenta.

“Yo creo que Cristina el 24 no va a hacer esa manifestación porque es exclusivamente el recordatorio de un golpe de estado, de la desaparición de 30 mil personas y de 500 bebés nacidos en cautivero”, afirmó al ser entrevistada en FM La Patriada.

“Ese día va a ser para la memoria, la verdad y la justicia. Este otro tema seguramente lo abordarán el día anterior o posterior al 24, porque no lo podemos mezclar con un tema netamente político actual. El recuerdo es de lo que pasó el 24 de marzo del 76″, explicó de manera contundente.

Consultada acerca de si había hablado con ella sobre este tema, Carlotto admitió que la llamó para saludarla por su cumpleaños pero que no abordaron lo de la marcha.

“No charle nada con ella. Todos los años, los que organizamos la fecha somos los organismos de Derechos Humanos. El gobierno solo nos acompaña. El recorrido, el documento a leer, el horario y quienes participan lo decidimos los organismos como lo hacemos siempre”, insistió. “Solo la saludé por su cumpleaños. No era para hablar de ese tema. Fue para darle ánimo y amor”, agregó.

En ese sentido, contó que la encontró “muy bien” a pesar de “lo mortificada que se la ve por lo que le están haciendo sus enemigos”. Dijo que por más que “no se rinde”, Cristina “está sufriendo mucho” porque “la maldad es muy difícil de aceptar”.

Al momento de referirse a la palabra “proscripción” que fue utilizada por la mismísima Vicepresidenta, Carlotto prefirió ser cautelosa: “Yo no entiendo porque no soy abogada, soy maestra y abuela. Tengo entendido que no está proscrita y si lo dice alguien como Aníbal Fernández, lo dice con criterio porque es abogado”.

Y agregó: “Hay otros que dicen que está proscrita pero no sé qué es lo que pasa para que se pongan de acuerdo y pueda participar como una más de posibles candidatos. Estoy confundida. Unos dicen que sí y otros que no”.

Por último, dijo que tanto Cristina como Alberto Fernández son sus favoritos para encabezar la boleta del Frente de Todos. “Tengo entendido que Alberto va a ser el candidato, que se va a postular para un nuevo mandato. A Alberto y a Cristina los respeto mucho. Cualquiera de los dos van a ser muy buenos para nuestro gobierno”, concluyó.