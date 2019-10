La diputada nacional Elisa Carrió criticó con dureza la manifestación que realizó un grupo de izquierda feminista frente a la Catedral de La Plata, con sus torsos desnudos, durante el 34° Encuentro Nacional de Mujeres. "La prepotencia de mujeres en tetas, haciendo un tetazo frente a la Catedral, es algo grotesco", manifestó.

Para la legisladora, en una entrevista con el canal Todo Noticias, "millones de mujeres en la Argentina queremos los derechos, pero sin dejar de ser mujeres. No queremos el machismo inverso, no queremos machos crueles vestidos de mujeres frente a una Catedral".

"No queremos que se toque de Catedral. Tienen que respetar el derecho de la relación de los hombres y mujeres con Dios. Hay lugares sagrados que no se tocan. Es una ofensa a algo de la inteligencia espiritual de la humanidad. Que yo no sea budista no me da derecho a defecar frente a un templo budista", consideró.

Además, expresó su "absoluta solidaridad con las policías mujeres de la provincia de Buenos Aires", a quienes "les gritaban cualquier cosa, porque parece que si sos policía ya no sos mujer, si no pensás como yo, ya no sos mujer. ¿Pero qué se creen? ¿De dónde salieron?"

"Si algo puede encarnar el discurso de una mujer es la no violencia y la aceptación y el reconocimiento de todos, porque la violencia ha sido patrimonio del machismo, la prepotencia y se ve en Alberto Fernández, que es la expresión de ese machismo chabacano, criollo y terrible", concluyó.