Con fuertes cuestionamientos a la reforma judicial, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió dijo que "hay un atropello" sobre las instituciones y que sabe que la vicepresidenta Cristina Kirchner "viene por todo, y en estos seis meses". Criticó que uno de los integrantes del Consejo Consultivo que asesorará al Gobierno para el proyecto sea Carlos Beraldi, abogado de la exmandataria.

La exdiputada advirtió que el oficialismo en el Senado, que preside Cristina Kirchner, haya avanzado con la revisión de los trasladados de diez jueces durante el macrismo pese al fallo en contra de la jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti.

La magistrada le había ordenado a la Cámara alta que se abstuviera de tratar los pliegos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ambos integrantes de la Cámara Federal porteña, hasta tanto se defina si la revisión de nombramientos es inconstitucional.

En una entrevista a La Nación, Carrió habló de una serie de irregularidades como "un atropello institucional en el Senado con esta violación de la obediencia a las medidas judiciales". Bruglia y Pablo Bertuzzi presentaron un amparo contra el plan kirchnerista para revisar el traslado de jueces, al que Biotti hizo lugar.

Con acusaciones a la vicepresidenta, la dirigente de la oposición advirtió: "Hay un atropello, y yo sé que Cristina viene por todo, y viene en estos seis meses". Indicó que en 2009, cuando Cristina era presidenta, impulsó "las peores leyes en seis meses, incluso la Ley de Medios".

La exdiputada de la Coalición Cívica consideró que la vicepresidenta "tiene la última oportunidad porque el año que viene es electoral". Consideró que Cristina "está sin límites, desesperada por su situación judicial" y que es "una persona que en algunos momentos, cuando se vuelve eufórica, no tiene límites".

Dijo que sabe "lo que viene" y que el presidente Alberto Fernández "no la puede contener". Sostuvo que "no hay una vicepresidenta, acá hay una presidenta" y que Fernández "tiene una parte de las decisiones, pero no la puede manejar a ella, y ella no puede ser manejada tampoco ni por la propia Cámpora más moderada, ni por su propio hijo Máximo Kirchner, por sus características personales".

Carrió explicó que conoce a la expresidenta hace más de 25 años y que sabe "cómo actúa, cuándo se desespera" y que "la impotencia la pone más negativa". Planteó que Cristina "está armando un conflicto de poderes con la minoría en el Senado, con la Cámara de Diputados y con el Poder Judicial".

Críticas a Beraldi por integrar el Consejo Consultivo

Cuestionó que Beraldi sea uno de los miembros del Consejo Consultivo que recomendará al Presidente los cambios que se deben hacer en la Justicia, ya que se trata del abogado de Cristina. Carrió planteó: "Una cosa es el conocimiento y otra es la ética. Vos podés ser jefe de la mafia y tener tres doctorados en la Universidad de Harvard".

Cuestionamientos a la reforma judicial

Carrió dijo que nunca participó de los proyectos de cambios en la Justicia y recordó que en un sistema acusatorio, como el que plantea el proyecto que impulsa el Gobierno, "lo que hay que crear es un buen cuerpo de fiscales y de policía judicial para que investigue". Advirtió que "es incompatible el aumento del número de jueces con el sistema acusatorio" y que "hay muchos lugares de jueces vacantes".

Entre los ejes del proyecto están la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico, y la duplicación de los juzgados federales.

Acerca de los posibles cambios en la Corte Suprema de Justicia como la cantidad de miembros que lo integran o su funcionamiento consideró que "eso no se hace en este momento". Dijo que "cuando todas las personas involucradas están en manos de la Corte o llegarán a manos de la Corte, no hay que tocar la Corte".

Planteó que no cree en cambiar la instituciones sino en "consolidarlas" y que con la renuncia del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, denunciado por enriquecimiento ilícito, coimas y sobresueldos, "el viejo Comodoro Py está vaciado, quedan solo dos o tres jueces que son de la corporación vinculada a todo tipo de delitos".

La marcha del #17A

Carrió convocó a la gente a manifestarse a la marcha del #17A que será el lunes en el Obelisco y en distintas plazas de la Argentina, y que es impulsada por algunos sectores de la oposición como la titular del PRO Patricia Bullrich. Señaló que quienes no puedan asistir por integrar la población de riesgo por el coronavirus "pueden usar desde cada casa una cacerola para acompañar a los que se manifiesten físicamente o en auto".

Criticó que el Gobierno se volvió "más restrictivo con la pandemia" y dijo que "no quieren que la gente se manifieste". Planteó que los ciudadanos deben movilizarse, "de manera pacífica, garantizando la distancia" para evitar posibles contagios de COVID-19. Afirmó que el 17 de agosto, en el que se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de José de San Martín, "debemos pensar en la defensa de la Constitución, la verdad, la justicia, que es lo único que nos puede asegurar convivir entre nosotros".