Elisa Carrió se refirió anoche al pedido de juicio político que presentó su partido en contra del ministro de Justicia Germán Garavano y dijo que si el Presidente se aburre de ella la puede echar, pero igualmente no dejará de luchar por "la verdad y la justicia".

En una entrevista con LN+ comentó que "la pelota no está nuestro lado, está del lado de Macri y no está sujeta a negociación". Dijo que no habla hace dos años con el actual Ministro y agregó que Garavano "estuvo interfiriendo en la Justicia en el encubrimiento en la AMIA".

Por las posibles consecuencias que podría tener al interior del bloque de Gobierno la decisión que tomó, dijo que "si -Macri- se cansa me puede echar, no tengo problemas en irme, pero voy a seguir peleando por la verdad y la justicia".

Igualmente insistió en que no quiere romper con Cambiemos y agregó que "Macri es el mejor candidato para Cambiemos en 2019, porque ha tomado decisiones muy profundas y las va a tomar".

Carrió también volvió a apuntar contra el presidente de Boca y supuesto operador judicial, Daniel Angelici. "Es amigo de Macri es amigo de Di Zeo, ¿ustedes quieren una patria gobernada por la mafia de Moyano y los señores del futbol?".

Fuente: MDZ