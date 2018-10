Silencio. Durante una breve charla antes de una reunión de Gabinete, el presidente Mauricio Macri le recomendó al ministro Garavano (derecha) que se llame a silencio por unas semanas.







Pese al rechazo del PRO, la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió formalizó ayer el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, por mal desempeño y eventuales delitos en sus funciones, tal como había anticipado la diputada nacional en los últimos días.



Una vez ingresado por mesa de entradas de la Cámara de Diputados, el pedido debe ser girado a la comisión de Juicio Político (que preside el macrista cordobés Javier Pretto), en la que el oficialismo ya anticipó que no respaldaría el planteo de Carrió. La diputada es cofundadora de Cambiemos, la alianza oficialista que gobierna el país.



El juicio político es un proceso cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los funcionarios públicos. Si el Senado lo decide por mayoría de dos tercios sobre todos los cargos (o sobre alguno de ellos), se declara al acusado incurso en la destitución de su empleo.



Según Carrió, el ministro incurrió en "grave intromisión en las competencias del Poder Judicial y del Congreso" cuando expresó el día previo en que se difundiera el fallo que absolvió al expresidente Carlos Saul Menem que "nunca es bueno para un país que un expresidente esté detenido o se pida su detención".



La cofundadora de Cambiemos dice que Garavano protegió políticamente a los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia al no haber impulsado desde su cartera la imputación por supuesto encubrimiento del atentado terrorista contra la mutual judía AMIA. Además, Carrió piensa que la exprocuradora bonaerense María Falbo encubrió delitos relacionados con el narcotráfico. Garavano la nombró asesora.



A su vez, Carrió acusa a Garavano de acompañar la manipulación en concursos para la designación de jueces, maniobra que endilgó al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.



La polémica comenzó a principios de este mes, cuando Garavano, preguntado por la prensa acerca de la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (actual senadora sobre la que pesan dos órdenes de detención pendientes de aprobación por el Senado), se mostró en desacuerdo en que pueda ser llevada a prisión preventiva.



A través de su planteo, la CC aclaró que "este juicio no es por dichos, sino por hechos" aunque reiteró sus críticas a las expresiones del ministro de Justicia cuestionando las eventuales detenciones de expresidentes.



En ese marco, la CC advirtió sobre la "sospechosa" protección a Barbaccia por haber sido compañero de juzgado del ministro en los "90 y porque la esposa del exfiscal es funcionaria de la cartera de Justicia.



De la actuación de Falbo en los últimos gobiernos bonaerenses, la CC cuestiona su desempeño en el esclarecimiento de la triple fuga de presos ligados al tráfico de efedrina, al que Carrió vincula con el exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El vocero de prensa de Garavano confirmó que "el ministro fue ratificado por el Presidente", y que no hará declaraciones públicas por el momento, aunque "si la comisión entiende que el pedido es serio, él no tendrá ningún problema en acercarse al Congreso a dar las explicaciones que hagan falta". Télam