La diputada Elisa Carrió estalló contra el presidente Mauricio Macri, luego de que la AFIP sacara de su cargo a tres directivos que llevaban adelante investigaciones contra la corrupción. En una entrevista con La Nación, la dirigente aseguró que perdió "la confianza en el Presidente", y consideró que "se rompió el pacto contra la impunidad".

Carrió ayer había considerado que la AFIP no tenía voluntad para contribuir con el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos de las coimas, específicamente en lo que se refiere a la familia de Macri. "Toda la información de Iecsa (empresa del primo de Macri, Ángelo Calcaterra) no se la dan a Bonadio", había lanzado, aunque desligando al titular del ente recaudador, Leandro Cuccioli.

Carrió se había reunido con Cuccioli a principio de la semana y había pedido no remover a Horacio Castagnola, Jaime Mecikovsky y Carlos Bo. Pero Cuccioli se juntó con Macri anteayer y los tres funcionarios quedaron afuera. Para Carrió, es la demostración de que Macri tomó la decisión.

"Ángelo tiene que declarar más en la causa de los cuadernos. No puede ser que diga algunas cosas, se arrepienta y listo. Su arrepentimiento es incompleto", explicó Carrió en la entrevista con el matutino porteño. Para ella, la verdadera razón de los movimientos en la AFIP es la búsqueda de encubrimiento a Iecsa, a Calcaterra y a Franco Macri, el padre del presidente.

"Yo tengo una decisión de vida contra la impunidad, es lo que me empuja cada día, y eso no me lo va a quitar ni el Presidente, ni el peronismo, ni el radicalismo, ni nadie", agregó, y aseguró que no quiso hablar con Macri sobre el tema AFIP: "Tres veces me llamó Anita, su secretaria. Pero yo no tengo más nada que decir. La decisión de actuar, o no, es de Macri".