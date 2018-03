La diputada Elisa Carrió participó del acto que realizaron en San Pedro las entidades rurales para recordar los diez años de la aplicación de la Resolución 125 que imponía retenciones móviles a la soja.

Carrió aprovechó para salir a pegarle al camionero Hugo Moyano, hoy enfrentado con el Gobierno. La diputada recordó el rola que había tenido Moyano -en ese entonces aliado del gobierno K- durante la disputa por las retenciones móviles y lo llamó "el peor criminal de la Argentina". "Cerraba las rutas y conspiraba contra los chacareros", dijo en uno de los tramos más calientes de su discurso.

Carrió ya había tenido palabras duras contra el camionero unos días antes de que marchara contra el Gobierno. Fue hace dos semanas, en una entrevista con el diario El País de Uruguay, donde también llamó a Pablo y Hugo Moyano "criminales" e incluso los vinculó a muertes en su entorno. "Es el jefe de la mafia sindical. Por eso digo que es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo, seguro. Y cuando digo criminales, digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas", lanzó en esta entrevista.

Por esas palabras, Moyano la demandó en la Justicia por incitación a la violencia.

#SanPedro. Acto del Campo.

Este memorial se tiene que repetir todos los años. pic.twitter.com/BbZURE8NV9 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 11 de marzo de 2018

Durante el acto por la 125, Carrió también criticó al la gestión de Cristina Kirchner cuando fue la batalla contra el agro y la responsabilizó de ser la que "acorralaba al campo".

"Nos quisieron hacer creer que se trataba de una lucha de la oligarquía, pero no fue así, acá los únicos oligarcas son los que se robaron el país", sostuvo Carrió en referencia a los K. "En aquel 2008 se unieron los peones del campo junto a los chacareros para defenderse de la locura a la que nos quería llevar el gobierno de entonces. Logramos un cambio republicano en la Argentina", recordó.

La diputada también habló de la situación actual del sector, hoy muy perjudicada por las sequías en varios sectores. "Vamos a seguir luchando con el campo, el tema de la sequía es un problema que esperamos que se resuelva, pero creo que se han cumplido las promesas electorales para el sector", dijo la líder de la Coalición Cívica . "Tenemos que poder sostener el crecimiento en el mediano y largo plazo, esa es la única manera de poder alcanzar la prosperidad, sin descuidar la inversión social que en este gobierno es récord", añadió.

Además de Carrió, en el acto estuvo el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere y los diputados nacionales por la CC ARI, Marcela Campagnoli; Javier Campos; Héctor Toti Flores; Juan López y Lucila Lehmann. Además, participaron las legisladoras provinciales, Maricel Etchecoin y Elisa Carca, la diputada por el Parlasur, Mariana Zuvic.