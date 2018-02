"Marchen". "Él (por Hugo Moyano) tiene muchos crímenes atrás. Su hijo Pablo también. Así que marchen a la justicia", dijo la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

La líder de la Coalición Cívica (CC) y diputada Elisa Carrió calificó de criminales al líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, y a su hijo Pablo, y defendió la lucha contra "la mafia sindical" del presidente Mauricio Macri, al que señaló que apoyará para una eventual reelección como jefe de Estado.



"Es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo (Moyano) seguro", dijo la legisladora en una entrevista publicada ayer por el diario El País, de Montevideo, luego de una visita de Carrió a la capital uruguaya donde junto con el embajador argentino en Uruguay, Mario Barletta, mantuvo reuniones con dirigentes del Parlasur.



Moyano "es el jefe", respondió acerca de si el sindicalista es parte de esa "mafia", y agregó: "Cuando digo criminales digo criminales, no sólo de robo de dinero". "Hay muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas" dijo Carrió, y agregó: "Si en algo una avala al presidente Macri es en esta lucha", al tiempo que remarcó que "Argentina no puede seguir en manos de las mafias", por lo que es "una batalla que vale la pena dar".



"Él (por Hugo Moyano) tiene muchos crímenes atrás, pero muchos. Su hijo Pablo también. Así que marchen, pero que también marchen a la justicia", puntualizó, y lo relacionó con el expresidente Néstor Kirchner al sostener que "el pacto con Moyano fue explícito hasta su misma muerte".



"El principal pacto que tuvo Kirchner fue con Moyano, por eso se destruyeron todos los ferrocarriles y se habilitó todo el transporte terrestre que tenía que ver con camiones, lo que dejó sin logística y sin rutas al país", consideró. En ese sentido, Carrió dijo que Moyano "comenzó a poner las condiciones hasta que empezó también a condicionar a Kirchner".



Sobre el gobierno de Mauricio Macri, Carrió sostuvo que "ha ganado ampliamente las elecciones (legislativas de 2017) así que cuenta con todo mi aval". Además aseveró que "obviamente" apoyará la posible reelección de Mauricio Macri en 2019.



El viernes, Carrió (miembro del oficialista Cambiemos) mantuvo una reunión con el embajador argentino en Uruguay, Mario Barletta, a quien visitó en la Embajada Argentina en Montevideo, para promover el intercambio en diversos ámbitos. Télam



"Hambre cero"



Carrió aseveró que "obviamente" apoyará la posible reelección de Mauricio Macri en 2019, si se sigue "cumpliendo el acuerdo que es república, lucha contra la corrupción, hambre cero y prosperidad económica y baja de impuestos".