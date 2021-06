Elisa Carrió, fundadora de Juntos por el Cambio y referente de la coalición opositora, convocó a un gran acuerdo político entre el oficialismo y la oposición con el objetivo de evitar un colapso frente al avance del coronavirus en la Argentina.

La ex diputada nacional publicó un audio en sus redes sociales. El registro permite escuchar a una “Lilita” seria, sin estridencias, crítica pero con espíritu conciliador. “No hay derecho moral alguno que permite que la dirigencia política juegue con fuego, tanto en el oficialismo como en la oposición en una sociedad devastada por la muerte”, introduce.

Y continúa: “Tengan cuidado, está en juego la unidad de la Argentina, sean adultos, el capricho de una persona nos llevó a miles de muertos, que el capricho de otra no nos lleve a la partición de la Argentina”.

“Un beso grande y mi pésame a todas las familias que están pasando esta devastadora enfermedad que se lleva a nuestros familiares como si fueran nada”, completa.

El mensaje tiene un ancla personal. La ex diputada nacional está en duelo por la muerte de un primo que murió recientemente por coronavirus. No es el único familiar que perdió durante la pandemia. Si bien suele ser muy reservada con temas personales, en el audio difundido este viernes hay una mención a las consecuencias que ha provocado el virus en su familia.

Su aparición también tiene un contexto político. Juntos por el Cambio atraviesa días de definiciones rumbo a las elecciones legislativas. Gerardo Morales expuso públicamente el malestar del radicalismo porque las internas del PRO monopolizan la agenda de la coalición. Y esta mañana, en una entrevista concedida a la periodista María Laura Santillán, la propia “Lilita” dijo que su partido, la Coalición Cívica, está cansada de los destratos. “Estamos en una situación límite, yo ya no los puedo contener”, planteó.

“Yo lo que estoy haciendo es un llamado desesperado a la unidad de la Argentina para que no se parta, a la unidad de todos los argentinos para que no se vayan nuestros hijos, a la unidad de la oposición para que tenga grandeza. Estoy mediando y mediando, pero no alcanza. Estoy sobre miles de muertes que se hubieran evitado si no fuera por los caprichos de la señora de Kirchner. En mi familia, que somos 400, ya enterramos a tres muertos sin poder verlos. Y en esta situación están millones de argentinos”, dijo en CNN radio.

“Si no hay grandeza, acá puede haber una situación demasiado difícil y traumática para todos los argentinos. Tengo un cansancio moral por la mentira. El cansancio es tan profundo. Estoy intentando unir con grandeza, con renunciamiento, con medio cuerpo paralizado porque estoy entrando a que me bloqueen (tratamiento médico). Llamo a la grandeza del Gobierno y especialmente de la oposición. Yo puedo mediar, pero no me dejan unir porque las ambiciones personales son superiores a la situación de nuestra Nación. Es un llamado desesperado a todos, no importa si son peronistas o radicales. Estoy llamando a la grandeza de todos, en especial a la clase política y en especial a la oposición”, reiteró.

Carrió habló por teléfono con Rodríguez Larreta, pero no acordaron

Cuando Carrió alude a los “caprichos” de Cristina Kirchner, se refiere a la estrategia del gobierno nacional de priorizar acuerdos con Rusia para la compra de la vacuna Sputnik V en vez de avanzar en entendimientos con laboratorios de trayectoria que demostraron ser capaces de proveer importantes cantidades de dosis que demostraron ser efectivas en países desarrollados.

El caso Pfizer decanta solo. Los directivos de la compañía admitieron en el Congreso que le habían ofrecido 13 millones de vacunas al Gobierno, pero a último momento una diputada oficialista propuso una modificación en una ley que permitió cerrar el contrato. “Lilita” sospecha que no fue un malentendido, sino parte de una estrategia geopolítica liderada por la vicepresidenta que tiene en el centro a Moscú. Por lo pronto, el embajador del Kremlin en Buenos Aires no se sonrojó al reconocer que quieren instalar centrales nucleares a cambio de vacunas.

La interna en Juntos por el Cambio es notoria. Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri son las cabezas de dos sectores que se disputan las principales candidaturas en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Hay rumores que indican que este fin de semana podría anunciarse un acuerdo para dejar de lado las peleas que tienen como protagonistas a la ex gobernadora María Eugenia Vidal y a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En cualquiera de los escenarios, los apellidos que emergen como protagonistas de las boletas electorales son figuras del PRO. A la hora de la especulación política, no hay lugar para radicales e integrantes de la Coalición Cívica en las cabezas de los popes del PRO y eso parece haber empujado a “Lilita” a jugar fuerte y lanzar un ultimátum.