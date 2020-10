La ex diputada nacional, Elisa Carrió, volvió a romper el silencio y reapareció otra vez en la escena política tras haber renunciado a su banca. Ya el fin de semana se definió como “Lilita, la pistolera” y ahora habló sobre la carta que publicó este lunes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a modo de balance del año transcurrido desde que el peronismo ganó las elecciones presidenciales. Y de los diez años de la muerte de su esposo y ex presidente, Néstor Kirchner. "A una viuda no le discuto una carta", dijo la ex diputada nacional.

"Soy una persona absolutamente incorrecta, pero no resentida ni violenta", dijo Carrió en diálogo con el programa Verdad consecuencia y apuntó: "A veces el mal te gana, el odio, el resentimiento. Y a ella le ganó eso. Ella odia la clase media, sobre todo a la tradicional, y la clase media no la quiere a ella porque no es decente, es nueva rica".

Con todo, la ex legisladora y referente de Cambiemos, acordó con Cristina en un punto: solucionar el problema del dólar y la economía bimonetaria.

Carrió recordó que con el Rodrigazo "se perdió" la moneda argentina: "Eso hizo que se pierda la fe en la institución de la moneda argentina y eso es actuación del propio PJ, de sus internas, y ahora quizás estemos en la misma situación".

"Ella (Cristina Kirchner) tiene los depósitos en dólares, ¿por qué no tiene la plata en euros? Porque ellos no confían en la Argentina. Yo nunca tuve un depósito en dólares. Ella sabe porque saquearon la Argentina, los que saquearon la Argentina saben de estas crisis. Esta desconfianza la genera ella. La desconfianza profunda es en el kirchnerismo. No tiene solución porque es la vicepresidenta y la gente la votó. Y yo no soy golpista", dijo.

Para ella, "la desconfianza no la tiene el establishment". "No les creo a los políticos hoy ni al Poder Judicial. Estuve rodeada de delincuentes, compañero de banca mío fue Julio De Vido, el presidente de esa Cámara es Sergio Massa. ¡Por Dios!", expresó.

Sin embargo, aunque coincide con la necesidad de un acuerdo político, dijo que "es mentira" el pedido de Cristina: "Ella no puede porque no ama al otro, y no ama a nadie porque no se ama a sí misma".

Néstor, el psicópata

Según publicó La Nación, Carrió fue categórica sobre el ex presidente de quien se cumplen este martes, 10 años de su muerte. "Néstor Kirchner era un psicópata. Un tipo muy inteligente e inescrupuloso y un avaro. Un hombre que quería acumular, por eso robó, ni siquiera para gastar. Saqueó el país para retener dinero y ahora el dinero está húmedo. Durante su presidencia se llevó puesta a toda la oposición y a todos", disparó.