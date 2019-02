La diputada nacional Paula Oliveto confirmó esta mañana que la Coalición Cívica, el partido de Elisa Carrió, ampliará hoy la denuncia que había presentado el año pasado en el Consejo de la Magistratura contra el juez federal Luis Rodríguez luego de que la viuda del ex secretario presidencial Daniel Muñoz revelara haberle pagado una coima para que "durmiera" una causa en su contra.

"El juez Rodríguez tiene un pedido de juicio político realizado por la Coalición Cívica el año pasado, que va a ser ampliado hoy", aseveró la diputada en declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM Concepto, luego de que trascendiera públicamente el testimonio brindado por Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, en calidad de arrepentida en la causa de los cuadernos.

Pochetti afirmó haber pagado coimas a un juez para que no investigara maniobras de lavado de dinero que tenían como protagonista a su marido. El año pasado, el partido de Elisa Carrió realizaron la primera denuncia que hoy ampliarán los diputados Paula Oliveto, Juan López y Mariana Zuvic.

Oliveto, detalló que la presentación que realizarán hoy ante el Consejo de la Magistratura consiste en "una ampliación con un análisis muy pormenorizado de la causa y de la actuación Rodríguez", y en el pedido de que "se incorpore la declaración de Pochetti y otros testimonios" en el expediente que analice la conducta de Luis Rodríguez por presunto mal desempeño.

En esa línea, la legisladora nacional señaló que desde la Coalición Cívica "siempre" habían tenido "sospechas" de que "algo había detrás de la no investigación del juez Rodríguez", y recordó que, mientras la Cámara Federal porteña le ordenaba al magistrado "la detención e inhibición de bienes" del ex secretario presidencial de la gestión kirchnerista, éste "sistemáticamente se negaba".

De este modo, agregó la diputada, el juez "le daba tiempo a Muñoz (fallecido en mayo de 2016), que (en ese momento) padecía una enfermedad muy compleja, de finalizar su vida, y a su esposa (Pochetti) de diluir los bienes en un entramado de prestanombres y sociedades extranjeras".

"Ojalá todo esto lleve luz a lo que es esa cueva negra de Comodoro Py", aseveró la legisladora y titular de la Coalición Cívica en la Ciudad.

"Un juez de esta calaña no tendría que haber sido juez; el concurso que lo pone como magistrado estuvo muy cuestionado porque él se habría copiado en el examen", afirmó la diputada, quien entendió que "no puede ser que las instituciones no se dieran cuenta que esta persona no estaba investigando" a personas sospechadas de hechos de corrupción y con un incremento exponencial de sus bienes en pocos años.