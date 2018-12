Renacer. Vamos a seguir consolidando Cambiemos, ese es nuestro camino", aseguró Carrió y destacó que "es impresionante que hoy los directivos de Techint estén procesados, ni yo me lo esperaba, que trabajé años para algo así".

Después de una semana de silencio la diputada Elisa Carrió reapareció ayer en público y dio señales de fuerte disidencia con los principales ejes de gobierno de Cambiemos, poniendo al rojo vivo la interna en la alianza que la cuenta como socia fundadora y al mismo tiempo como su principal crítica. Hasta dejó flotando la posibilidad de dejar su banca antes de tiempo.



En su discurso en el Congreso Federal de la Coalición Cívica en Ezeiza aseguró que su espacio es parte de Cambiemos, "pero no somos corruptos, que también los hay en Cambiemos, ni cómplices, no tenemos que ver con la mafia del fútbol", en referencia a su archienemigo Daniel Angelici, presidente de Boca y mano derecha de Mauricio Macri en la Justicia.



"Estamos en contra del financiamiento de empresas a los partidos políticos, defendemos los derechos humanos de todos y cada uno y la no violencia, nosotros nunca vamos a ser fascistas y vamos a seguir siendo ecuménicos y humanistas hasta el fin de los días", detalló Carrió en su mensaje de 1 hora y 10 minutos.



Después de una serie de enfrentamientos con el Gobierno en torno al protocolo para las fuerzas de seguridad o el proyecto para autorizar el aporte de empresas durante las campañas electorales, Carrió dijo que "se está instalando un nuevo racismo en todo el mundo y está surgiendo un líder en Sudamérica que lo está conduciendo. "No se trata de armar a la ciudadanía, se trata de desarmar a las bandas, a los narcos y el sistema que se armó en el Renar durante casi una década", agregó la líder de la CC.



"Argentina es la Nación en la que, si avanza Cambiemos siendo fiel a sus principios, podemos lograr una revolución en paz y sin balas. Pero para eso hay que cambiar Cambiemos desde adentro", dijo.



En el Congreso federal partidario, Carrió cargó contra Emilio Monzó: "Un señor, hace unos días, reivindicó el Parlamento como lugar de la rosca política, ese día me abrió la puerta de salida de ese lugar, que será cuando presente la jubilación. Adentro van a quedar los dirigentes de la CC que nunca fueron, ni van a ser parte de ninguna rosca".



Por otro lado, se refirió a las indagatorias ordenadas al hermano y al padre del Presidente, Gianfranco y Franco Macri, respectivamente, y sostuvo que el hecho de que "hayan sido citados por la Justicia demuestra que hoy no hay blindaje para la impunidad". "Nadie de la CC se verá restringido a denunciar a cualquier miembro de cualquier partido político, incluso Cambiemos, si encuentra delitos de corrupción. El delito no tiene partido y quien no lo denuncie estará traicionando a este partido. En este país no tiene que haber impunidad para nadie", aseguró Carrió.



La diputada además sostuvo que "Cambiemos debe ser mucho más que un acuerdo electoral, debe ser un espacio que ponga su trabajo en la persona como primer objetivo. Entendemos que integramos una coalición de gobierno en la que nuestro lema es "cambiar, sin cambiar nuestros valores"; para transitar hacia una República con libertad, división de poderes y donde la justicia sea un eje real. Vamos a seguir consolidando Cambiemos, ese es nuestro camino".



Por último, en su discurso, Carrió también puso en duda su continuidad en la Cámara de Diputados y descartó buscar una banca en la Cámara Alta: "No tengo físico para ir al Senado de la Nación. Nunca quise ser senadora, pero ahora no puedo. Voy a estar más lejos de los cargos, pero más cerca de ustedes", cerró.



Crear una ONG para recuperar lo robado



Plata robada. Lilita Carrió confirmó su intención de armar una ONG para recuperar lo robado. "Este partido no solo se preparó para luchar contra la corrupción y el saqueo, sino para defender el humanismo y el ecumenismo. Vamos a recuperar el dinero robado durante una década mediante la corrupción esté donde esté". "Es más importante que el dinero vuelva a la sociedad a que haya justicia. Vamos a crear una ONG que va a estar a cargo de Paula Oliveto para dar con lo que nos han robado a los argentinos", siguió.



Baja de impuestos. Carrió también criticó los impuestos altos. "Tenemos que crear un movimiento federal de baja de impuestos, no se puede sostener este nivel de carga impositiva que funde a las pymes y dificulta la generación de empleo. Lo tenemos que hacer con trabajadores, con las provincias, con los pequeños y medianos empresarios, con todos", propuso.



Temas de género. "Luchamos contra la violencia de género desde 1997, cuando presentamos un proyecto integrador en Diputados. Hay que seguir trabajando en la ley de salud reproductiva y en la de educación sexual", sin distinción religiosa".