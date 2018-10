Después de su intenso paso por La Noche de Mirtha Legrand, Elisa Carrió ratificó su exigencia a Mauricio Macri de no ceder en lo que considera la lucha contra la impunidad como condición para recomponer la relación interna en Cambiemos. “La Argentina tiene hambre de decencia, de verdad y honestidad y tiene que ser saciado”, expresó la fundadora de la Coalición Cívica en su cuenta de Twitter, con el link para ver el programa completo del que participó este sábado por la noche.

Esa frase fue una de las que Carrió pronunció en la mesa de Mirtha Legrand, cuando criticó la posición de algunos integrantes del oficialismo que evalúan la eventual conveniencia de que Cristina Kirchner no termine en prisión para polarizar con su figura y mantener al peronismo dividido. "Estoy harta de que me digan que Cristina no tiene que ir presa para poder ganar las elecciones. La Argentina tiene hambre de decencia y de ejemplaridad, de verdad y de honestidad", había asegurado el sábado.

En su paso por el programa de El Trece, Carrió volvió a dejar un tendal de frases en torno a la interna de Cambiemos y adelantó que esta semana (lo haría este martes) presentará el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano. El enfrentamiento se profundizó cuando el funcionario aseguró que la prisión de los ex presidentes no era conveniente para el país, declaración que la diputada interpretó como un mensaje sobre la situación judicial de la actual senadora y a su vez la vinculó a la absolución de Carlos Menem por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia.

“Elige o cae”, llegó a decir Carrió para forzar a Macri a "decidirse" entre ella y Daniel Angelici, presidente de Boca y operador judicial, uno de sus máximos apuntados. Y continuó con sus declaraciones filosas el jueves, durante un acto que encabezó el Presidente en el CCK.

Rogelio Frigerio salió a respaldar al ministro de Justicia. "Garavano no plantea que los presidentes tengan coronita o un tratamiento diferente ante la ley, pero también es cierto que tener un presidente que termina preso habla mal de nuestro país", dijo a radio Diez.

"El Presidente es el garante de las luchas que Carrió ha defendido desde siempre, la lucha contra la corrupción, las mafias, la impunidad. No sé por qué perdió confianza, es algo que tiene que hablar ella con el Presidente", sostuvo el ministro del Interior.

"Mi opinión personal es que no hay fundamento para ese pedido de juicio político y no lo voy a acompañar", aseguró a su vez el diputado macrista Daniel Lipovetzky a radio Mitre, y ponderó a Garavano: “Para mi ella (Carrió) tiene las preocupaciones de todo el bloque Cambiemos de luchar contra la impunidad y la corrupción, y en ese sentido Garavano ha sido un ejemplo".

Hasta el peronista Juan Manuel Urtubey se metió en la interna de Cambiemos. “Me parece que Lilita subestima el nivel de exasperación que hay con la política argentina, tira mucho la cuerda, pero siempre dijo lo que pensaba, por lo cual no puede sorprender a nadie", dijo el gobernador de Salta a radio Mitre. “De afuera como espectador uno ve a un Presidente muy condicionado y eso no ayuda mucho”, cerró.