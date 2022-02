La Coalición Cívica ARI, uno de los partidos que integra Juntos por el Cambio (JxC), presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación para concederle al Gobierno nacional la autoridad de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El gesto del espacio opositor llega cuando las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el organismo multilateral de crédito están trabadas por algunas diferencias y cuando aún ni Alberto Fernández ni Martín Guzmán hicieron pública la famosa "letra chica" que deberán aprobar el Congreso y el board del Fondo. Además, ocurre cuando los socios de Carrió en JxC tienen posiciones divididas sobre la postura que tendrán una vez que la iniciativa toque el Congreso de la Nación.

Según explicaron desde el partido que lidera Elisa Carrió a Infobae, la iniciativa busca sostener la postura que la Coalición Cívica tuvo desde un primer momento sobre evitar que la Argentina cayera en default. "Es una decisión moral e irrevocable. No vamos a especular, la Argentina no está para eso", resumieron.

Algunos referentes de Juntos por el Cambio, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (Pro), y el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, ya están al tanto de la decisión de la CC-ARI: "El razonamiento de algunos en Juntos por el Cambio no lo compartimos. Frente a posible abstención hay que tomar una posición. Preferimos jugar para la historia en vez del corto plazo", detallaron desde las filas del partido que preside Maximiliano Ferraro.

"Ante la fragilidad actual del país y la incertidumbre que se vive dentro del Parlamento, aportamos este proyecto como una herramienta de ultima instancia para prevenir un daño mayor y definitivo a la economía: la entrada en default y ser un país inviable", comenzó el comunicado difundido por la CC-ARI.

"La autorización al Poder Ejecutivo para establecer un nuevo plan de cumplimiento de las obligaciones establecidas con el FMI en 2018 se basa en los principios que venimos sosteniendo como Coalición Cívica y Juntos por el Cambio: evitarle a la sociedad el trauma que provocaría en la economía un default con el Fondo, estar a la altura de la responsabilidad histórica y honrar las deudas para no hacernos más daño frente al mundo", continuó el escrito, manifestando así el principal argumento de la postura del partido. Asimismo, recalcaron que "esta herramienta que ponemos a disposición del Congreso está por fuera de cualquier tipo de especulación política y electoral" y recordaron que la CC es una fuerza política que "no aplaudió el default hace veinte años y que quiere evitarlo ahora".

Un sector K hará un acto con un exministro griego que recomienda "descartar" el acuerdo con el FMI.

"Las crisis las pagan principalmente las clases medias. Además, en un territorio desconocido como el default con este organismo multilateral de crédito, los pocos que producen: el campo, la débil industria, en definitiva, el escaso trabajo de los argentinos está en riesgo", agregó el comunicado.

No obstante, desde la Coalición Cívica resaltaron que se llegó "a esta situación por la falta de un plan económico por parte de la administración del Frente de Todos". "Desde el Congreso no se gobierna, allí estaremos para evitar subas de impuestos, para cuidar a los jubilados y para no dejar al país sin la herramienta que necesite para refinanciar sus deudas", añadieron. Y para finalizar, sostuvieron: "El Gobierno tiene el deber de llegar al acuerdo, de tener una hoja de ruta seria para cumplirlo, de dejar atrás las erráticas políticas económicas y hacerse responsables de gobernar hasta el 9 de diciembre de 2023. Desde el Congreso también debemos asumir sin ambigüedades las responsabilidades que nos tocan".

CAUSA ESPIONAJE

Macri volvió a pedir permiso para viajar



El expresidente Mauricio Macri presentó ayer otro pedido de autorización judicial para salir del país, esta vez con la excusa de cumplir con una invitación que le fuera formulada para viajar en marzo a Miami, Estados Unidos, para dar un curso en la Universidad Internacional de Florida. La presentación fue firmada por el abogado del exmandatario, Pablo Lanusse, ante el juzgado a cargo del magistrado Julián Ercolini donde tramita la causa en la que se investiga el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan. El nuevo pedido de autorización para salir del país fue presentado por la defensa del procesado expresidente antes de que se le respondiera otro planteo formulado días atrás con el objetivo de que se le habilite un viaje a Uruguay, previsto para los días 8 y 9 de marzo.

Ante el nuevo pedido, la querella de familiares de tripulantes del submarino ARA San juan que encabeza la abogada Valeria Carreras anticipó que manifestará su oposición, y señaló que el exmandatario está haciendo alarde del poder del que goza en calidad de expresidente. "Vamos a exponer el modo en que está alardeando su poder el expresidente Macri", sostuvo Carreras.