A una semana de coronarse como gran triunfadora de las elecciones legislativas porteñas, Elisa Carrió volvió a ser noticia aunque esta vez a raíz de unas declaraciones realizadas cuando todavía estaba en campaña.

En un acto en un club del barrio de Belgrano, diez días antes de las elecciones, la diputada y líder de Cambiemos hizo una serie de consideraciones sobre los ex militares detenidos por crímenes de lesa humanidad, ante un grupo de vecinos porteños. Tal como hiciera cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema que aplicaba la regla del cómputo de pena conocida como "2×1", reivindicó la aplicación del arresto domiciliario para los mayores de 70 años y sostuvo que hay condenados sin pruebas, para quienes exigió que se revisen los juicios.

"Espero el consenso necesario para ver juicios de revisión en los casos que no haya pruebas. Porque realmente hay juicios donde no hay pruebas, hay otros juicios que tienen que quedar firmes y hay una situación que tiene que ser aplicada a todos por respetar los derechos humanos. Es que después de determinada edad, tu prisión es domiciliaria. Pero lo es en todos los casos", advirtió.

Y agregó: "Yo soy autora de la ley de nulidad de obediencia debida y punto final pero nunca busqué la venganza. Y la verdad es que una sociedad que trata así a los ancianos… Además, se devuelve así con el ejemplo: 'el derecho humano que me quitaste, yo te lo doy'. Pero hay casos que están bien juzgados y hay casos de los que no se tienen pruebas".

Las palabras de Carrió surgieron durante una visita de la representante de Cambiemos junto a otros políticos del espacio al club Harrods Gath & Chaves, durante la cual habló con vecinos de los barrios de Belgrano y Núñez. La cita se llevó a cabo el 13 de octubre, nueve días antes de que arrasara en los comicios legislativos de la Ciudad de Buenos Aires.

La diputada pidió que la sociedad acepte que los derechos humanos puedan ser aplicados a todos los condenados, sin importar la ideología política de cada uno. En ese marco, reivindicó la aplicación de la prisión domiciliaria, "una situación que tiene que ser aplicada a todos por respetar los derechos humanos. Es que después de determinada edad, tu prisión es domiciliaria. Pero es en todos los casos. Y además ahora que está el chip este que vos no te podés mover, digo ¿por qué vas a dejar vivir a personas muriéndose?".

Pero Carrió fue más allá, y sostuvo que "hay casos muy mal juzgados" y "procesos nulos", aunque reconoció que "en otros casos están muy bien juzgados", como el de los "torturadores directos". Y más adelante profundizó la distinción: no es lo mismo, sostuvo, "alguien de 21 años que obedecía a Nicolaides", "que le decían que estábamos en guerra", en "un enfrentamiento", que alguien que torturó.

"La verdad que el kirchnerismo usó esto como venganza (…) A una determinada edad, la prisión puede ser domiciliaria, y que esto rige para todos. No puede ser que se mueran en las cárceles enfermos. Los derechos humanos son para todos", advirtió y añadió "También los que ejercieron la violencia tienen que arrepentirse. Los que estuvieron en la guerrilla… ¿Por qué no tienen que respetar a la derecha? Porque resulta que hubo millones de argentinos que no estábamos con la guerrilla ¿Está claro? No estábamos con la violencia", advirtió.

Por último, la diputada sostuvo que se está "ocupando" del tema -porque es algo que la "preocupa"-, para generar "consensos" para revisar los juicios. pidió a los presentes no hablar del tema durante la campaña "porque lo único que va a servir es para embarrar la cancha, no para limpiarla".

Fuente: Infobae