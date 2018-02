El secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Pablo Moyano, dijo ayer que Elisa Carrió "tendrá que mostrar las pruebas de a quién matamos", luego de que la diputada oficialista asegurara que él y su padre, Hugo Moyano "son criminales que han tapado muchas muertes". "Yo no estoy preocupado por la Justicia, pero ella tendrá que mostrar pruebas de a quién matamos", sostuvo al asegurar que "ésta no se la dejaremos pasar". En declaraciones a radio La Red, Pablo Moyano sostuvo que no le sorprende "lo que dice esta mujer".