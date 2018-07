Los ojos de Macri. El Presidente le pidió a la diputada que recorra el interior del país para que le informe de la crisis de cada sector.

Aunque en las últimas semanas estuvo siempre en el ojo de la tormenta por sus reiterados exabruptos o pifias, la figura de la diputada Elisa Carrió sigue cobrando dimensión dentro del Gobierno de Cambiemos y en su cercanía con el Presidente. Ahora, trascendió que el propio Mauricio Macri le encomendó recorrer el interior del país para conocer de primera mano la situación que atraviesan las economía regionales. Una medida que ya incomodó al ministro de Agroindutria, Martín Etchevehere, que se siente desplazado en una función inherente a su cargo.



La jefa de la Coalición Cívica ya pasó por Santa Fe donde aprovechó para reunirse con productores y directivos de la Bolsa de Comercio de Rosario. También pasó por Corrientes donde se reunió con empresarios de la Federación Económica.



Y hay más provincias en la agenda: de hecho, durante las próximas semanas Carrió tiene previsto viajar a Entre Ríos, Chaco, Salta, Formosa, Misiones y San Juan, entre otras, con el objetivo de reunirse con referentes de los distintos complejos productivos de esas zonas del país.



En el campo la figura de Carrió es bien vista y hasta le reconocen el rol que cumplió para convencer a Macri de volver a implementar retenciones a las exportaciones era un error político y económico,.



El martes Etchevehere intentó marcarle la cancha a la diputada: "Las producciones regionales movilizan la economía y traccionan el desarrollo agroindustrial argentino", dijo el ministro al término de una reunión con directivos de CAME. En ese encuentro, la CAME le entregó al ministro un documento en el que se detalla la situación sector por sector del interior productivo tras la devaluación.



La entidad alertó que la producción de peras y manzanas en el Alto Valle, la lechería en la región pampeana, el tabaco en Corrientes, la forestación en el NEA y la actividad porcina y avícola están en crisis terminal.



En tanto, hay otras producciones como el arroz, los cítricos, las hortalizas, la papa, el vino, los ovinos y la yerba mate que presentan signos de crisis por distintos factores climáticos y de mercados que derivan en altos costos y falta de inversiones.



En este sentido, CAME solicitó a Etchevehere acompañamiento a través de líneas de financiamiento, un adelanto del Mínimo no Imponible y tarifas diferenciales.