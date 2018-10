La diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ratificó este jueves mediante una carta publicada en las redes sociales que impulsará el juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, a la vez que le pidió al presidente Mauricio Macri que Argentina no vuelva “al pasado”.

La legisladora advirtió que no la guía “su enojo” ni la “calentura” sino “la necesidad de que Cambiemos cambie, o no cambiará la historia”, mientras que le pidió al Presidente: “No volvamos al pasado”.

En esa misma línea, Carrió agregó que “la República está sumamente herida por un sector del Gobierno que por conveniencia política no desea verdad, justicia y condena. Esto no es negociable. Ni la República. Ni la impunidad. El Presidente lo sabe desde enero del 2015. No volvamos al pasado Sr. Presidente”, afirmó.

“Una de las condiciones del acuerdo que construyó Cambiemos fue el fin de la corrupción y la impunidad para siempre”, enfatizó la Diputada en un texto publicado esta mañana a través de Twitter y Facebook, donde reafirma sus declaraciones formuladas este miércoles en torno a Garavano.

“La falta de apoyo del vocero del radicalismo, como así también las distintas expresiones a mi supuesta ira, calentura o improsperabilidad del juicio político, o como cuestiones de carácter estético sobre mi persona, provenientes de muchas mujeres y hombres de la política nacional, determinarán una demanda por discriminación y machismo aberrante”, escribió además.

En declaraciones a El Destape radio, Garavano había dicho: “Por regla general, nunca puede ser bueno para un país que un expresidente esté detenido o se pida su detención“, y remarcó la necesidad de que el Congreso debata el proyecto del Gobierno que “establece pautas objetivas para la prisión preventiva”.

“A priori no parece bueno el desafuero y la detención, siendo que se pueden dar explicaciones en el marco de un juicio oral, pero lo tendrá que resolver la justicia y el Senado”, agregó en referencia a la exmandataria.

Para Garavano, la prisión preventiva es “una medida excepcional que hay que usar restrictivamente”, y aclaró: “Por eso mandamos al Senado un proyecto que establece pautas objetivas para la prisión preventiva para que no haya tanta arbitrariedad”.