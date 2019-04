La diputada y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, lanzó ayer su primer spot de campaña con vistas a los comicios de octubre, bajo el slogan "No vuelvan al faraón" para apoyar a los candidatos del espacio gobernante.



Además, se informó que estos días viajará a Santa Fe y Córdoba, para respaldar distintos candidatos, y sostuvo en su mensaje que "aunque no nos gusten muchas cosas, tenemos que hacer la fuerza necesaria para parir una gran Nación". "No vuelvan al faraón, porque el pasado es la esclavitud y la mentira", sostiene la legisladora en el spot. "Soy consciente de que estamos pagando enormes costos por todo lo que nos robaron", afirmó. "Construimos un milagro que es salir de un gobierno autoritario que iba a ser Venezuela", indica.



"Estamos pasando el momento más difícil de esta historia de salida. Porque cuando uno sale a la libertad, la libertad es un trabajo", continúa en el video.



Carrió pide además: "Entonces, tengamos confianza. Yo estoy segura de que en octubre vamos a estar mejor, no del todo bien". "Pero lo estamos haciendo. Hemos dejado la vida por esto. Ustedes saben que yo no tengo ningún interés personal. Pero voy a estar con ustedes toda la vida en la lucha contra la corrupción", agregó.