Armas. El expresidente puede ser absuelto por la venta ilegal de armas.

La Cámara Nacional de Casación Penal absolvería en forma inminente al expresidente y senador Carlos Menem por morosidad de la Justicia en el juicio de la causa de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia a pesar de que había sido condenado a 7 años y medio de prisión, según fuentes judiciales consultadas por el diario Clarín.



La decisión la tomaría la sala de ese tribunal por considerar que no se cumplió el "principio del plazo razonable" para tener una condena firme en una juicio que empezó en 1995, es decir hace 23 años, explicaron las fuentes.



De esta forma, el tribunal no decidiría sobre el fondo del tema, es decir si el expresidente Menem es culpable o inocente por el contrabando de 6.500 toneladas de armas.



Como Menem es funcionario desde 1995 hasta la fecha no se puede aplicar la prescripción de la causa por el vencimiento del derecho del Estado a perseguirlo judicialmente. Cuando hay un funcionario en una causa no se puede aplicar la prescripción. Entonces, la cámara aplicaría este concepto de jurisprudencia que no está en ninguna ley. Los jueces seguramente aludirían a alguna convención internacional.