Nota de Infobae

La Sala IV de la Cámara de Casación revocó un fallo de 2019 y sobreseyó a Amado Boudou en la causa en la que se investigó si falsificó tres formularios para transferir un auto Honda, modelo 1992. El tribunal también confirmó su absolución por la compra de 19 vehículos de alta gama cuando era ministro de Economía.

“El voto mayoritario (de la condena) no cuenta con un fundamento en un plexo probatorio que permita arribar a la certeza requerida acerca de la intervención del imputado en el hecho investigado”, sostuvo en su voto el camarista Carlos Mahiques. Y agregó: “Si bien en la sentencia se sostiene que Boudou fue quien contactó a los gestores y les requirió la realización del trámite, no surge de lo expuesto por el tribunal cuáles son los elementos de prueba en que sustentaron dicha afirmación. Las pruebas aportadas no demuestran que haya sido Boudou quien los contactó, sino únicamente que mantuvo un encuentro con el primer gestor sin que se haya podido comprobar alguna vinculación con quien realizó el trámite irregular, Andrés Alberto Soto”.

La jueza Angela Ledesma coincidió con Mahiques y votó por anular el segundo juicio contra Boudou pero lo hizo en base a la garantía que impide juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos. “Los imputados fueron sometidos a dos acusaciones por parte del Ministerio Público Fiscal (primer y segundo juicio) y la intervención de doce jueces (tres del primer juicio que absolvieron y sobreseyeron a los imputados -según el caso-, tres que anularon esa decisión, tres que condenaron a uno de los absueltos y dos de los sobreseídos, y los tres jueces de esta Sala que nos encontramos revisando la última decisión)”, opinó.

En cambio, en su voto minoritario, el juez Javier Carbajo rechazó el recurso presentado por los abogados de Boudou y propuso confirmar la condena. “Los informes periciales han sido ponderados en conjunto con los restantes elementos de prueba, resultando confirmatorios de los sucesos acaecidos y del interés del nombrado (Boudou) en la tramitación irregular de la transferencia del dominio del vehículo, y ese es el justo valor que debe atribuirse a estos indicios que objetivamente echan por tierra los agravios planteados y despejan cualquier estado de duda o incertidumbre a favor del imputado”, sostuvo.

Boudou había sido condenado por el Tribunal Oral Federal 8 a tres años de prisión por presuntas irregularidades en tres formularios para hacer la transferencia del auto. La falsificación de la documentación, según la acusación de juez y del fiscal de primera instancia, era para evitar que el Honda CRX del Sol rojo, modelo ‘92, forme parte de la división de bienes con Daniela Andriuolo, su ex mujer.

En el segundo juicio también fueron condenados a tres años María Graciela Taboada de Piñero, titular del titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, y el gestor Alberto Soto. Todos fueron acusados del delito de falsedad ideológica, que tiene una pena máxima de seis años. En cambio, la ex pareja de Boudou, Agustina Seguín, fue absuelta.

Por ese mismo hecho, Boudou ya había sido juzgado y sobreseído, pero el primer juicio se anuló y debió hacerse de nuevo.

La defensa del ex vice apeló ante la Cámara de Casación, que ahora decidió revocar la condena. En cambio, el tribunal confirmó la absolución de Boudou por la compra de los autos de alta gama.

En ese expediente se investigaban las presuntas irregularidades en la compra, en 2009, para el Ministerio de Economía de 13 Bora, 3 Passat, 3 Vento a la concesionaria “Guido Guidi”. Para el juez de primera instancia, la operación se hizo por una subasta directa, sin cumplir los procesos establecidos y porque la concesionaria presentó un pliego de compra acorde a las condiciones del Ministerio de Economía. El costo fue de 2.131.400 de pesos.

Además de Boudou, en esa causa habían sido absueltos el ex secretario Legal y Técnico de Economía, Benigno Vélez, el ex funcionario de esa cartera Alvaro Palencia Rufino, el ex titular de la Sindicatura General de la Nación Daniel Reposo, y los titulares de la concesionaria de autos que vendió los vehículos, Guido y Fernando Guidi.

En las últimas trascendió que el ex vicepresidente también fue sobreseído por un juez de Formosa en la causa que investigaba un presunto pago de coimas en la reestructuración de la deuda pública de esa provincia. El juez Marcelo López Picabea, a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional N°4 de Formosa, resolvió que no hubo delitos en las gestiones de gobernador Gildo Insfrán ante el Gobierno nacional y que tampoco hubo una intermediación en la contratación de The Old Fund.

Por la causa “Ciccone” -donde fue condenado a cinco años y diez meses- Boudou tiene libertad condicional desde mediados del año pasado. Fue porque el juez Daniel Obligado le reconoció diez meses de estímulo educativo por los cursos que habían hecho tanto tras las rejas como arrestado en su casa. Luego se le sumó un mes más en su beneficio, tras una apelación.