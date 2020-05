Casi 25 mil comercios que habían reabierto sus puertas hace 10 días deberán volver a cerrar como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la etapa de la cuarentena que se inicia este lunes.

El número surge de estimaciones oficiales. Esta mañana, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, graficó la situación en términos porcentuales: “El 30% de los comercios son de rubros esenciales, en los últimos días se había sumado otro 20% de locales; de ese 20, nosotros calculamos que el 11 va a tener que cerrar”.

Redondeando, el 40% de los locales barriales abrirá sus puertas. Seis de cada diez continuarán cerrados y hay quejas de las cámaras que representan a las pequeñas empresas, que generan 7 de cada 10 empleos en la Capital.

“Nosotros veníamos planteando desde que empezó la pandemia que había que seguir muy de cerca la curva de casos y lo que ha pasado en los últimos 15 días es que pasó de 83 a 400 casos por día. Esa es una multiplicación de 5 veces. Lo que hemos decidido es no pasar a otra etapa de apertura de comercios. y en las áreas de mayor aglomeración, que no es toda la ciudad, no permitir que se abran comercios en esos sectores que no sean esenciales”, informó Santilli.

A la par, las autoridades decidieron que todos los trabajadores de actividades esenciales vuelvan a tramitar el permiso de circulación. A la par, habrá más controles en las calles, prioritariamente en los ingresos y egresos de Capital.

Fuente: Infobae