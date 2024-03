Según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, casi 4 de cada 10 directores de escuelas de Argentina desconoce por completo los resultados de las pruebas Aprender en sus establecimientos, que miden el nivel de los alumnos en Lengua y Matemática. Es un dato negativo, ya que, de acuerdo al mismo observatorio (conformado por especialistas en educación de todo el país), la devolución de los resultados de evaluaciones estandarizadas a las instituciones educativas, por medio de reportes sobre el rendimiento de los estudiantes, es una política efectiva para mejorar los aprendizajes.

El informe "Uso de pruebas estandarizadas para la mejora continua" fue elaborado por los profesionales Alejandro Ganimian (New York University), Leyre Sáenz Guillén y Martín Nistal (Argentinos por la Educación). Allí se consigna que, en promedio, sólo 6 de cada 10 directores escolares (63,8%) declaran haber accedido a reportes con los resultados de su escuela en la prueba Aprender 2019.

El informe plantea que la disponibilidad de información sobre los resultados educativos puede desencadenar acciones para la mejora. La evidencia analizada indica que la política de devolución de resultados a las escuelas es altamente costo-efectiva: tiene bajo costo y puede tener un impacto significativo. Entre otros casos, los autores citan un estudio en La Rioja que demostró efectos positivos en el desempeño de los estudiantes cuando las escuelas recibieron reportes con sus resultados.

A nivel nacional, 8 de cada 10 directores (84,5%) que accedieron al reporte escolar reconocen que les sirvió como insumo para la gestión educativa. Sólo 4 de cada 10 directores (39,1%) que accedieron al reporte participaron junto a funcionarios y equipos provinciales en espacios de trabajo sobre el uso de los datos para la mejora. Por eso los autores del informe destacan la importancia de continuar, fomentar y evaluar esta política educativa debido a su bajo costo y resultados positivos.

> Más virtual que en formato impreso

De acuerdo al informe, en Argentina, el 21,6% de los directores de secundaria afirma que su escuela no accedió a reportes de resultados de Aprender, mientras que un 14,6% no sabe si se accedió o no. Del 63,8% que sí tuvo acceso, un 48,9% lo hizo de forma virtual y un 14,9% en formato impreso, según informaron los propios directores en respuesta a un cuestionario incluido en el operativo Aprender 2022 sobre las pruebas del año 2019. Al mismo tiempo, el informe que presentó Argentinos por la Educación deja en evidencia que la accesibilidad de los reportes de resultados de Aprender varía mucho entre las provincias.