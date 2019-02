Casi 900.000 personas tienen algún grado de discapacidad visual en Argentina, estimó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que precisó que el 96,4% de ellas manifestó tener "mucha dificultad para ver" y el 3,6% restante indicó que "no puede ver nada".



Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, implementado en localidades urbanas de 5.000 y más habitantes del país durante abril y mayo de 2018, un 10,2% de la población de seis años y más tiene alguna dificultad.



"De ese 10,2% el 25% tiene dificultad visual", lo que representa casi 900.000 personas. Asimismo, la ONG "The International Agency for the Prevention of Blindness" (IAPB o Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera) de Latinoamérica detalló que hasta el 4% de la población de la región tiene esa dificultad. "Es una cifra importante, considerando que en su mayoría son países en desarrollo y sufren un fuerte impacto en la economía al dejar de contar con el trabajo del 2% al 8% de la población", destacaron en un comunicado.



Télam