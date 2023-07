Fernando Burlando, uno de los abogados que representan a la madre de Cecilia Strzyzowski, desaparecida el 2 de junio pasado en la ciudad chaqueña de Resistencia, aseguró hoy que la joven de 28 años "fue engañada" por el clan Sena y que fue víctima de un "brutal y salvaje asesinato con connotaciones monstruosas".



Para el abogado, "no existen dudas" que Cecilia fue asesinada, a pesar de que aún no fue hallado el cuerpo y que se aguardan los resultados de ADN de una serie de restos humanos calcinados que fueron encontrados en proximidades del Rio Tragadero, lindero a la chanchería que pertenece a Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, todos ellos detenidos por el crimen de la joven.



"Fue un brutal y salvaje asesinato con connotaciones cinematográficas, monstruosas, porque fue engañada, porque se trató de un crimen planificado, no solo para asesinarla sino también para hacer desaparecer su cuerpo", dijo el letrado, quien anunció la realización de la marcha esta tarde en reclamo de Justicia frente a la Casa de Chaco, en la ciudad autónoma de Buenos Aires.



Burlando explicó que, a su criterio y al de los fiscales que investigan el caso, el asesinato de Cecilia "no fue producto de un impulso emocional, el plan se ve reflejado desde el comienzo, cuando la engañan a entre varios de los integrantes de este clan que iban a viajar a Ushuaia a tener una mejor vida".



"Cada uno tenía un móvil diferente para llevar a cabo este asesinato, tanto la madre, como el padre y el hijo. estaban todos presentes en el momento del asesinato. Pensaban que podían arrebatarle la vida a cualquiera, no solamente a Cecilia", afirmó el abogado, quien consideró que en el hecho existen "connotaciones raciales, hay una situación de discriminación y odio racial".