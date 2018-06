Cuando se inició el juicio por la compra de la ex Calcográfica Ciccone, fue el fiscal del juicio Marcelo Colombo quien apuntó a la responsabilidad de Amado Boudou y su entorno para quedarse con la máquina de hacer billetes. Consideró durante sus alegatos que su hipótesis inicial "estaba corroborada" y solicitó este martes, para el ex vicepresidente de Cristina Kirchner, una pena de cinco años y seis meses de prisión, multa de $ 90.000 e inhabilitación perpetua.

“Lo que se demostró es la apropiación de tres personas, Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona y Boudou de lo que fue en su momento la empresa Ciccone”, reiteró Colombo en la introducción de los alegatos que demandaron más de siete horas . Al iniciar sus argumentos fue taxativo al plantear que "Amado Boudou estaba atrás de The Old Fund para comprar Ciccone".

El juicio por la maniobra que incluyó la compra, el salvataje financiero y la contratación del Estado de Ciccone, avanza hacia su instancia final después de siete meses. El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela Núñez Íñiguez, escucharon este martes los alegatos del fiscal Colombo.

De esta manera, se cerró la instancia de las partes acusadoras y se dará paso a las defensas. La sentencia del TOF 4 estaría para antes del receso invernal y después del mismo, se conocerán los fundamentos de la decisión final.

En esta jornada del juicio, el fiscal Marcelo Colombo inició su exposición ante el Tribunal a las 9.30. Al comenzar dijo que había "dos grupos" en toda la maniobra, el "Grupo Ciccone y el Grupo Boudou" interesados estos últimos, en el salvataje de la ex Calcográfica y su posterior contratación por parte del Estado.

"Amado Boudou estuvo detrás de la compra de Ciccone, estuvo detrás de The Old Fund", la empresa que se quedó con el 70% de las acciones de la imprenta y cuya titularidad es de Alejandro Vandenbroele, señaló el fiscal del juicio.

Con el transcurso de los alegatos, Colombo indicó: "Coincidimos con las querellas que estamos ante un caso de extremada gravedad", al momento de analizar la calificación de los delitos por los que está acusado Boudou y los demás involucrados.

Entonces, abocándose al delito de cohecho, señaló que el ex vicepresidente junto a su entorno "adquirieron la empresa (Ciccone) por interpósitas personas usando una empresa fantasma" en relación a The Old Fund. Indicó que los acusados, "contaban con suficiente impunidad para realizar sus acciones" como la adquisición de las acciones "que fue muestra del cohecho".

El fiscal indicó que la maniobra se realizó “a partir de una situación económica que estaba viviendo la empresa Ciccone, que estaba en quiebra. Es decir, ahí está el entramado de lo que fue este arreglo que en definitiva implicó el traspaso del 70% de las acciones a The Old Fund (TOF) que estaba comandada visiblemente por Vandenbroele. Para la fiscalía detrás de él estaban Núñez Carmona y Boudou.

Para la fiscalía ante el Tribunal, no hay dudas que TOF "fue una sociedad fantasma, no existía como sociedad y se creó para cubrir el anonimato de los que estaban detrás", por ello señaló que "no hay dudas que todas las instancias previas a la compra de Ciccone, tanto en las reuniones abiertas como cerradas quien estuvo al frente Amado Boudou".