El juicio oral contra Amado Boudou por el llamado caso Ciccone comenzará el 3 de octubre próximo. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal N° 4, según consignó el Centro de Información Judicial.



El proceso contra el ex vicepresidente comenzará a cinco años y medio de que se desate el escándalo. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado semanas atrás tres pedidos de nulidad presentados por Boudou y su presunto testaferro Alejandro Vandenbroele.



El ex vicepresidente y Vandenbroele se sentarán en el banquillo de los acusado junto al amigo de Boudou, José María Núñez Carmona, al ex dueño de la imprenta Nicolás Ciccone, al ex jefe de asesores del Ministerio de Economía Guido Forcieri y de la AFIP Rafael Resnick Brenner. La Justicia busca dilucidar si Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele se quedaron con el 70 por ciento de la imprenta Ciccone Calcográfica para hacer negocios con el Estado.



El Tribunal que juzgará a Boudou por el caso Ciccone está integrado por los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López y Pablo Bartuzzi.



En la causa se investiga si el entonces ministro de Economía y Núñez Carmona adquirieron el paquete mayoritario de Ciccone a través de The Old Fund SA, que preside Vandenbroele. También se intenta determinar si consiguieron que la Justicia, previa conformidad de la AFIP, levantara la quiebra de la empresa.



Vandenbroele visitó en las últimas semanas oficinas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de un fiscal federal para enterarse de las condiciones necesarias y las ventajas de presentarse bajo la figura del "arrepentido" en las distintas causas que enfrenta en la Justicia.