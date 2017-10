Llegó el Día D para el exvicepresidente Amado Boudou, que afrontó la primera audiencia del juicio oral y público por la principal causa en su contra: el caso de la ex-Ciccone Calcográfica. La defensa del exministro kirchnerista pidió la "nulidad" del inicio del debate en la causa que lleva a cabo el Tribunal Oral Federal 4, que deberá resolver este planteo en el proceso que comenzó este martes en los tribunales de Retiro.

Boudou llegó a Comodoro Py después de las 9.30 para afrontar su segundo juicio oral. La primera audiencia duró poco más de una hora luego de que el Tribunal concediera una prórroga a las defensas de Alejandro Vandenbroele y del ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner para exponer las "cuestiones preliminares".

El Tribunal Oral Federal 4 -el mismo que juzga al ex ministro de Planificación kirchnerista y diputado Julio De Vido por la tragedia de Once- dio inicio al debate que tiene como acusados a Boudou, sus amigos José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, el ex dueño de la empresa Nicolás Ciccone y los ex funcionarios de AFIP Rafael Resnick Brenner y del Ministerio de Economía Guido Forcieri. El ex vicepresidente K se sentó junto a su amigo y empresario Núñez Carmona, mientras que más atrás quedó su presunto testaferro, Vandenbroele, representado por la defensora oficial Paula Viviani tras la reciente renuncia de su abogada Liliana Cobas.

La causa investiga si Boudou -cuando era ministro de Economía- y Núñez Carmona adquirieron, a través de la sociedad The Old Fund SA de Vandenbroele, el paquete mayoritario de Ciccone Calcográfica SA, y si consiguieron que la Justicia, con la conformidad de la AFIP, levantara la quiebra de la empresa para hacer contratos con la Administración Pública Nacional.

La acusación sostiene que Boudou utilizó su cargo de ministro de Economía para influenciar en el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica (actual Compañía de Valores Sudamericana), que atravesaba una mala situación económica, para quedarse con el 70 por ciento de las acciones de la empresa a través de The Old Fund.