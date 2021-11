Expertos de las fuerzas policiales lograron extraer el contenido de un celular marca iPhone que estaba a nombre del exsubsecretario de Control y Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta. De ese aparato surgen indicios que sostienen la base de la pesquisa judicial y demuelen el relato de las defensas K, que intentaba instalar que el expediente conocido como el caso de los cuadernos de la corrupción está armado en base a falsedades, con datos manipulados e inventados.

El informe donde quedó registrado el peritaje realizado al celular fue fechado el 1° de noviembre. Del análisis del Iphone con funda plástica de color negro se desprende que Baratta sabía de la existencia de los cuadernos redactados por su chofer Oscar Centeno mucho tiempo antes que salieran a la luz.

La prueba sobre la que trabaja la Justicia surge de las conversaciones que mantenían la expareja de Centeno, Hilda Horovitz, con el exfuncionario. Según publica el portal Infobae, se presume que la mujer le exigía dinero a cambio de no contar la información sensible que poseía sobre el origen de los fondos que trasladaba el chofer.

Centeno escribió detalló en varios cuadernos los viajes y recorridas junto a Baratta en búsqueda de sobornos millonarios en dólares, que trasladaban desde oficinas de empresarios que pagaban esas coimas, hasta la propia Residencia Presidencial Olivos (RPO), entre otros destinos como un departamento privado de la familia Kirchner en el barrio de Recoleta.

“Es la causa de las fotocopias”, atacó Baratta varias veces afirmando que los escritos del remisero eran falsos, y habían sido redactados para perjudicarlo en los tribunales. Sin embargo, de acuerdo con una publicación del diario Clarín, la pericia sobre su teléfono detectó que el exfuncionario conocía la existencia de los Cuadernos de las Coimas desde al menos el 11 de mayo del 2017, mñas de un año antes de que salieran a la luz los cuadernos con anotaciones de cobro de coimas, el 1 de agosto de 2018.

Estos fueron algunos de los diálogos:

- 20 de septiembre de 2016

“Hola buen día, soy Hilda, la ex de Oscar Centeno; hace rato que quería contarle lo que hizo Oscar, mientras trabajaba con usted en el ministerio como chofer”.

“Hoy, el vive con todos los lujos, terminó la gestión de Cristina y el 9/12/2015 me echó”.

- 27 de enero de 2017

“Eso nunca se lo dije. Se quejaba de las migajas que usted le daba cuando iban al lugar top secret y yo le decía bueno pero por lo menos te tira algo. Rezongaba usted se llevaba lo mejor y lo arreglaba con migaja (sic.)”.

“Todos ayudamos a que él disfrute de lo que tiene y le vaya bien, acá yo salí perdiendo porque todos ustedes viven bien, salen de vacaciones y la buena vida”.

- El 11 de mayo de 2017

“Él tenía o tiene cuadernos escritos con cada cosa donde iban con direcciones, fotos, etc. Usted está en el cantry mapuche yo se que con lo que le mando me pone en despiole o problemas con Oscar (sic.)”.

- El 15 de mayo de 2017

“Hola! Buen día. Le quería contarle porqué escribía Oscar todo lo que hacían y cuando hivan a la cueva con fecha y horarios y foto. Porque el decía que cuando termúne la gestión si usted le daba una patada lo usaba eso que escribía. Yo le pedí que lede para hacer una entrepiso me dijo que va a ver cuándo me da. Yo ya le mandé presupuesto mejor que lede todo (sic.)”.

- El 22 de mayo de 2017

“Oscar decía que estos bolsos traían los Dolares Robados de una cueva. Y Que usted le daba migaja estos son algunos de los bolsos porque el llevaba muchos a casa de Bartolomé Mitre y acá en olivos….”

- 23 de mayo de 2017

“Me dijo que lo estoy difamando, que todo lo que digo es mentira”.

“Si es mentira, usted cree que me daría lo que le pido, si fuese mentiras ni el departamento me compra. Un chofer jamás podría haber hecho todo lo que hizo, ¿no es cierto?”.

“A mí no me llores que no tenés”.

El 26 de julio de 2017

“Usted que le tenía confianza, iban a cenar juntos a contarse sus cosas... ¿Sabe lo que hacía Oscar?”

“Le dije que tiene o tenía muchísimos cuadernos con fecha y hora donde iban”.

El informe de los peritajes al Iphone del ex funcionario contiene además transcripciones de notas de voz. En una del 19 de mayo de 2017 Horovitz le pide Baratta que hable con Centeno y le diga que las pruebas “las tiene un periodista”.

“Sólo tengo que ir y decirle que actúe, nada más”, amenazó.

Los cruces de mensajes dan a entender que la mujer presionaba al exfuncionario para conseguir plata a cambio de ayuda. Luego la Justicia comprobó, de acuerdo a fuentes del expediente, que efectivamente Baratta se ocupó de comprarle a Horovitz un departamento en el barrio de Once.

Centeno en una de sus declaraciones afirmó que él mismo había quemado los cuadernos cuando creyó podía usarlos su entonces amigo, Oscar Bacigalupo, a quien se los había dejado en custodia por temor a las denuncias que estaba haciendo su exesposa.

El contenido de los cuadernos, sin embargo, ya había llegado a Comodoro Py en marzo de 2018 de la mano del periodista del diario La Nación, Diego Cabot.

El fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio avanzaron con la investigación que terminaría sacudiendo a la política y al sector empresario en agosto de 2018.

Los empresarios y algunos ex funcionarios contaron en la justicia cómo era el circuito de coimas para poder hacer negocios con el Estado. Con esas declaraciones ante el fallecido Bonadio y Stornelli, evitaron ir a la cárcel o ser liberados. Por el caso de los cuadernos, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue procesada y enviada a juicio oral. La causa está en el Tribunal Oral Federal 7.

Desde un principio la defensa de Baratta apuntó a que los datos anotados por Centeno eran falsos o habían sido manipulados en el marco de una operación judicial para afectarlo. Argumento similar al utilizado por la actual vicepresidenta. Su fundamento pierde fuerza con las pruebas que surgieron del Iphone del exsubsecretario de Planificación.

Fuente: El Sol / Con información de Clarín e Infobae