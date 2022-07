Cecilia Moreau será la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, según pudo saber Infobae, luego de que se anunciara que Sergio Massa se hará cargo de un nuevo superministerio que unificará el de Economía, Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca. La legisladora es una de las cercanas al ex intendente de Tigre, por lo que el Frente de Todos mantendrá el cargo.

En la Casa Rosada se vivió un día agitado. Según trascendió, Silvina Batakis presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández debido a los rumores de la llegada de Massa al Ministerio de Economía en una reunión que duró dos horas, luego de haber aterrizado esta mañana en Buenos Aires tras mantener reuniones en Washington con el Tesoro de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional.

En el entorno de la economista aseguraron se encuentra “abatida” luego del viaje a Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con la directora gerente del organismo Kristalina Georgieva, el asesor del Tesoro de los EE.UU. David Lipton e inversores de Wall Street, donde creyó haber tenido resultados positivos.

Horas más tarde, desde Presidencia se emitió un comunicado en el que sostenían: “El presidente Alberto Fernández decidió reorganizar las áreas económicas de su gabinete para un mejor funcionamiento, coordinación y gestión. En ese sentido, se unificarán los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito”.

Semanas atrás, previo a la renuncia de Martín Guzmán, la presidenta de la comisión de Legislación General había expresado: “Lo dije y no quiero que caiga en una cosa repetitiva ni que se tome a mal. Yo creo que Martín (Guzmán) cumplió una etapa en lo que fue el acuerdo que se firmó con el Fondo, con un rol importante. Me parece que el gobierno necesita incluir en la mesa de decisiones sobre esta construcción de este camino a otros actores, incluso que no son de nuestro espacio político. Estamos muy complicados, el mundo está patas para arriba y el país también. No alcanza con un ministro, hace falta una cosa más potente”.

Sobre la figura de Alberto Fernández, Moreau había expresado: “Obviamente Alberto es el Presidente que eligió nuestro espacio político y eligieron los argentinos. Es el que tiene la última palabra y a él le tengo el mayor de los respetos y cariños, pero también creo que no es la única palabra dentro de este espacio. Hay otros actores que deben ser escuchados y deben ser tenidos en cuenta”.

En lo que respecta a ajustes dentro de la gestión presidencial, la diputada nacional desarrolló: “Lo primero que tiene que ocurrir es lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Lo que hizo Axel (Kicillof), lo que hizo Sergio (Massa) a través de Malena (Galmarini) en representación de nuestro espacio político. Lo que hizo Máximo (Kirchner) como presidente del PJ, lo que hicieron los intendentes: una institucionalización de una mesa del Frente de Todos, en la que obviamente tienen que estar ellos: Sergio, los gobernadores, Cristina… tiene que estar el presidente”.